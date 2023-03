Geen grap: per 1 april 15 cent statiegeld op drank in blik

Per blikje wordt straks 15 eurocent statiegeld gerekend. Beeld Koen van Weel/ ANP

1. We hebben toch al bijna twee jaar statiegeld op flesjes?

Klopt! En nog tientallen jaren langer zit er statiegeld op grote flessen van glas en pet-plastic. Halverwege 2021 kwam het zover dat het statiegeld op kleine flesjes verplicht werd. Dat had al veel voeten in de aarde gehad. Het bedrijfsleven, dat via het Afvalfonds Verpakkingen betaalt voor de inzameling, probeerde jarenlang alternatieven naar voren te schuiven, zoals het in het verleden ook het toen al door de politiek voorgenomen statiegeld op blikjes wist te voorkomen.

Het statiegeld op drankjes in blik zou eigenlijk begin dit jaar al ingaan, maar via een gewonnen zaak bij de Raad van State wist het bedrijfsleven uitstel te bedingen. Omdat er nog niet genoeg machines waren om blikjes in te nemen in de supermarkten, waarschuwden de bedrijven voor chaos. De minister was niet overtuigd en dreigde met een dwangsom, maar de Raad van State kwam tussenbeide.

2. Gaat het nu wel lukken?

Daar gaat het Afvalfonds wel vanuit. Deze week werd symbolisch het eerste blikje ingenomen. Een woordvoerder benadrukt de complexiteit van de innamemachines in de winkels, maar ook van ict, de financiële en administratieve afhandeling en het aanpassen van de blikjes (2,5 miljoen per jaar!) met een nieuw logo. Vandaar dat het Afvalfonds aandrong op uitstel. “Je kunt zo’n overgang maar één keer goed doen. Anders is het draagvlak weg.” Het kan overigens nog weken duren tot de voorraden blikjes zonder statiegeld uitverkocht zijn.

3. Is het ingewikkeld voor de consument?

Nee, het inleveren van de blikjes gaat eigenlijk net als met de flesjes, in dezelfde emballage-automaten meestal. Het Afvalfonds benadrukt wel dat de blikjes niet fijngestampt of in elkaar gedrukt mogen worden. Dan is de streepjescode onleesbaar voor het automaat. “Maar er mag best een deukje in zitten.”

Ingewikkeld is wel dat veel verkooppunten van blikjes de lege blikjes niet willen innemen, onder meer vanwege ruimtegebrek en de administratie. Het Afvalfonds noemt graag het aantal van ruim 27.000 innamepunten, maar op de keper beschouwd gaat het om zo’n vijfduizend plekken zoals supermarkten en tankstations langs de snelweg waar de consument het geld terugkrijgt. Via de overige plekken zoals sportclubs en bioscopen worden de blikjes wel netjes gerecycled, maar daar kan je het statiegeld alleen doneren aan het goede doel.

4. Het statiegeld is ook bedoeld om zwerfvuil te voorkomen. Is dat een succes bij de flesjes?

Dat is moeilijk te zeggen omdat het Afvalfonds hierover pas later dit jaar voor het eerst grondig rapporteert. Dirk Groot uit Purmerend die al jarenlang als ‘Zwerfinator’ her en der in het land afval opruimt en in kaart brengt wat hij aantreft, vond 76 procent minder flesjes met statiegeld op straat vergeleken met de periode voor invoering van het statiegeld. Tegelijk stelde hij vast dat de progressie sinds eind 2021 is gestokt. Het is daarom maar zeer de vraag of het overheidsdoel om 90 procent van de flesjes in te zamelen wordt gehaald.

5. Hoe kan het beter?

Milieu-organisatie Recycling Netwerk Benelux is ‘superblij’ met het statiegeld op blikjes, maar benadrukt dat het met een hoger bedrag beter zou werken. Verder is het de milieuorganisatie een doorn in het oog dat veel verkooppunten van blikjes niet meedoen. “Denk aan bioscopen, pretparken, drogisterijen,” zegt woordvoerder Suze Govers. “Een leeg flesje neem je misschien nog mee uit de bioscoop, met de dop erop. Met een blikje wordt dat een ander verhaal.” In een drukke stad valt te vrezen dat veel verpakkingen niet worden gerecycled. “Als het systeem voor de gemiddelde Nederlander al lastig te begrijpen is, dan is dat het voor toeristen helemaal.” Op straat worden blikjes vanwege het statiegeld wellicht ingezameld door kinderen of afvalrapers, alles wat belandt in openbare prullenbakken wordt verbrand en daarmee zijn de grondstoffen verloren, zegt Govers. Ook de gemeente Amsterdam is voorstander van meer inleverpunten, maar wacht nu eerst even af om te kijken hoe het gaat na invoering van het statiegeld op blikjes.