Geen gewapende Franse agenten in De Balie voor El Rhazoui

NCTV: Beveiligers met wapens niet welkom

De Franse beveiligers van Zineb el-Rhazoui mogen Nederland niet gewapend in. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid acht bescherming door de Nederlandse politie niet nodig. — Yoeri Albrecht (@YoeriAlbrecht) 8 maart 2018

De Frans-Marokkaanse journalist en activist El Rhazoui was redacteur van het Franse weekblad Charlie Hebdo toen terroristen op 7 januari 2015 twaalf van haar collega's vermoordden.



El Rhazoui was toen aan het werk in Marokko en heeft sindsdien een fatwa op zich rusten.



IS

'Het is een wonder dat je bent ontsnapt aan de glorieuze aanslag in Parijs waarbij je atheïstische broeders zijn vermoord,' schreef Islamitische Staat in een aan haar gerichte brief. Sindsdien gaat El Rhazoui door het leven als de best beveiligde vrouw van Frankrijk. Maar niet in Amsterdam.



Een NCTV-woordvoerder zegt dat het besluit weloverwogen is, na uitvoerig overleg met instanties in zowel Nederland als Frankrijk. Op basis daarvan is een dreigingsanalyse gemaakt.



Politie

"Maar geen bewapening is niet hetzelfde als geen beveiliging. Wij gaan niet over persoonsbeveiliging, dat is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de organisator. Als er aanwijzingen zijn dat er iets staat te gebeuren, wordt dat de verantwoordelijkheid van lokale politie."



Een woordvoerder van de Amsterdamse politie onthoudt zich desgevraagd van commentaar.



