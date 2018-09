Geen getuigenverhoor in erfeniskwestie Endstra

Het gerechtshof in Amsterdam heeft zijn verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor afgewezen. Van Essen had aan de hand van dat getuigenverhoor willen aantonen dat hij recht heeft op ettelijke miljoenen, die hij in het verleden bij Endstra zegt te hebben geïnvesteerd. De rechtbank wees het verzoek eerder ook af.



Van Endstra is bekend dat hij voor kopstukken uit de onderwereld geld belegde. Volgens een van die kopstukken (de in 2005 geliquideerde John Mieremet) gold hij als 'de bankier van de onderwereld'. Endstra werd in 2004 in Amsterdam doodgeschoten.



Bewijs verzamelen

Van Essen werd zelf in 1999 door het hoofd geschoten, maar overleefde deze aanslag. Hij is ervan overtuigd dat Endstra en zijn broer achter dat geweld hebben gezeten. Van Essen raakte ernstig invalide.



Het voorlopig getuigenverhoor was tevens bedoeld om bewijs te verzamelen voor de stelling dat Endstra's broer bij de liquidatiepoging betrokken is geweest. "Ik wil hem pijn laten lijden, net als hij mij. Hij heeft mijn leven verkankerd, natuurlijk wil ik een schadevergoeding," zei Van Essen in juli, tijdens de behandeling van zijn verzoek.



Legaal verdiend

Wat Van Essen hierover op tafel heeft gelegd, vindt het hof te mager. Het is de rechter duister gebleven wat hij concreet wil bewijzen.



Volgens het hof is het gros van de door Van Essen bij Endstra belegde miljoenen hoogstwaarschijnlijk verdiend in de misdaad. Dat het ook om legaal verdiend geld zou gaan, heeft hij niet duidelijk kunnen maken, vindt de rechter. Ronald van Essen behoorde begin jaren negentig tot een xtc-bende die honderden miljoenen heeft omgezet.



