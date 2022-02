Geen geld voor de tandarts: ‘Steeds meer alleen voor rijke mensen’

De mondzorgkaravaan op het Stadionplein. In de mobiele tandartspraktijk van Dokters van de Wereld krijgen patiënten een noodbehandeling en poetsvoorlichting. Beeld Marc Driessen

In de tandartsstoel zit Ihab Ahmed. “Ik ga u even achterover leggen,” zegt tandarts Xander Meijs. En daar klapt Ahmed achterover, en de tandarts gaat met een spiegeltje zijn mond naar binnen voor een eerste check, altijd spannend.

De mobiele tandartspraktijk van Dokters van de Wereld staat deze dinsdagochtend op het Stadionplein. Deze genoemde Mondzorgkaravaan trekt door Nederland om gratis noodhulp te bieden aan mensen die geen geld hebben om naar de tandarts te gaan. Deze dag worden tussen de twaalf en achttien mensen geholpen, Ahmed is de eerste.

Meijs somt aan zijn assistente op welke tanden en kiezen allemaal ontbreken. “2-4, 2-5, 2-7 en 2-8. 3-5 en 3-4 zijn wel aanwezig.”

Ahmed ligt er zo ontspannen mogelijk bij, de handen gevouwen op zijn buik.

“Heeft u op dit moment pijn?” vraagt Meijs.

“Ik heb last van een losse tand,” zegt Ahmed, en hij wijst hem aan.

“Ik zie het,” zegt Meijs. “Dat is bloedstolsel. Uw tanden en kiezen zijn erg slecht. Het beste is een volledig kunstgebit.”

Hoge ziektekosten

Voor Ahmed is dat geen nieuws. Hij is geboren in Egypte en woont al 30 jaar in Nederland. Via een buurthuis in Slotermeer is hij doorverwezen naar Dokters van de Wereld.

Ahmed is chronisch ziek en heeft een WIA-uitkering. Hij heeft suikerziekte, hoge bloeddruk en astma. ’s Nachts slaapt hij met een zuurstofapparaat over neus en mond. Die ziekte en het apparaat hebben een slechte invloed op zijn gebit.

Hij kan niet kauwen en amper eten en daardoor heeft hij ook maagklachten. Ahmed is aanvullend verzekerd tot 500 euro per jaar, maar heeft door zijn hoge ziektekosten geen geld om iets aan zijn gebit te kunnen laten doen.

Schrijnende verhalen

En precies dat is het probleem waar Dokters van de Wereld deze ochtend aandacht voor vraagt. Directeur Jasper Kuipers: “Uit onderzoek blijkt dat 1,5 miljoen mensen in Nederland niet naar de tandarts gaan, omdat ze daar het geld niet voor hebben. Het is bizar dat in Nederland iedereen naar de huisarts kan, maar niet iedereen naar de tandarts gaat.”

Mensen komen via schuldhulpverlening, daklozenopvang of de voedselbank bij Dokters van de Wereld. Kuipers: “De verhalen zijn soms schrijnend. Mensen verliezen soms hun baan als ze door kiespijn niet kunnen werken. Een 24-jarige man uit Noord sloeg met zijn hoofd tegen de muur om maar andere pijn te voelen dan zijn kiespijn. Hij slikte tien pakjes paracetamol per week, waardoor ook zijn nieren beschadigd raakten.”

Hij pleit voor tandzorg in het basispakket. “De tandarts wordt steeds meer een luxeproduct, alleen voor rijke mensen.”

Wethouder Marjolein Moorman vertelt hoe ze een dag meeliep met de jeugdtandarts die langs scholen ging. Moorman: “Je kon aan de gebitjes afzien hoe de thuissituatie is. Ik werd daar heel verdrietig van.”

Noodhulp

De gemeente investeert 500.000 euro aan het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) voor noodhulp bij tandartskosten. Naar verwachting kunnen daarmee dit jaar 800 Amsterdammers met gebitsproblemen worden geholpen, die dat zelf niet kunnen betalen.

Moorman: “Eigenlijk is het pijnlijk dat we als gemeente deze noodsprong moeten maken. Tandzorg moet eigenlijk gewoon in het basispakket. Een kunstgebit wordt wel vergoed. Daarom laten veel mensen hun tanden en kiezen trekken. We gaan weer naar hoe het vroeger was. Dat je aan iemands gebit kunt zien of iemand rijk is of arm.”