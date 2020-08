Geen gekrioel, maar een nagenoeg lege ligweide in het Mirandabad

Er is alle ruimte voor plezier in het De Mirandabad nu er minder mensen tegelijk naar binnen mogen. Beeld Dingena Mol

Het is zomervakantie, 31 graden, licht briesje, halfbewolkt. In een vorig leven, voor het coronatijdperk, zou de rij wachtenden voor het De Mirandabad tientallen meters tellen. Nu het zwembad met reserveringen werkt, staan er slechts twee gezinnen bij de poort. “Houd je de afstand in de gaten?” vraagt teammanager Abdel Aknin aan een medewerker bij de ingang. “Het kan soms ophopen.”

Aknin loopt richting het buitenbad en inspecteert ondertussen of alles er coronaproof bijligt, een mobilofoon in de aanslag. “Kijk, op zo’n mooie dag moet je normaal rekenen op 4000 à 5000 bezoekers. Dan ligt het hier vol. Kleedje aan kleedje aan kleedje. Er zijn dagen dat er wel 8000 binnen waren. Maar nu kunnen we er maximaal 1500 ontvangen, in twee shifts.”

Wie nu het zwembadterrein oploopt ziet een nagenoeg lege ligweide, met genoeg plek, zelfs in de schaduw, om neer te vlijen. Geen rijen bij de horeca, geen drukte en gekrioel, maar wel een vrijwel leeg zwembad om baantjes te trekken. Er zal hier geregeld een vers gearriveerde gast met een opgerolde handdoek onder de arm een inwendig vreugdekreetje slaken.

Voor Aknin en zijn collega’s blijft het slikken, zo’n leeg terrein op een potentiële hoogtijdag. “Het is niet goedkoop om een zwembad te laten draaien.” Nu kan een gemeentelijk zwembad normaal gesproken ook al niet ‘uit’, maar door corona moet er nog meer geld bij, zegt Aknin. “Maar tegelijkertijd zijn we blij dat we wel open kunnen – ook al is het voor minder bezoekers.”

Eftelinghek

Daar waren wel wat ingrepen voor nodig. Zo is er een looproute voor mensen die binnenkomen, en een andere voor hen die weggaan, zodat aan de 1,5 meterregel kan worden voldaan. De bar van het horecagedeelte is afgeschermd met plexiglas en er is een soort ­Eftelinghek neergezet om de rij te stroomlijnen. Binnen omkleden is er voor de buitengasten nog niet bij. Douchen wel, maar alleen bij een van de buitendouches.

Teammanager Aknin staat bij het nieuwe peuterbad met allemaal sproeiende speelse elementen en blije kinderen in het water. Het is met zwembaden eigenlijk zoals met ijsbergen: een belangrijk deel zie je niet. “Hieronder zit een grote kamer met techniek.” Dat is nodig om het zwemwater gezond en op peil te houden. Uiteraard is daar in coronatijd extra veel aandacht voor. Want het kan natuurlijk dat hier een bezoeker rondloopt die zonder het te weten besmet is met het coronavirus. Wat als die het water in gaat? Wat als hij een slok water uitspuugt in het zwembad?

Die vraag hebben de makers van de 34-pagina’s dikke richtlijn ‘Veilig Zwemmen in Coronatijd’ zichzelf ook gesteld. Voorlopige conclusie, na bestudering van medisch onderzoek: De besmetting gaat doorgaans via de longen en niet via iets dat je eet of drinkt. Bovendien: ‘Door de verdunning in het zwembadwater en desinfectie kunnen we daarom inmiddels aannemen dat een slok water uit het zwembad een verwaarloosbaar risico op Covid-19 geeft’. Wie het preciezer wil weten: ‘Als een volwassen zwemmer circa 3 seconden achter zijn/haar voorganger zwemt, dan is in die tijd circa 63 procent van eventueel ingebrachte coronavirus gedood’.

Iets meer chloor

Wel wordt de zwembaden geadviseerd, juist vanwege de inactiverende werking op het virus, iets meer chloor in het zwemwater te doen. “Overigens blijft het aandeel chloor dan ook nog binnen de marge die altijd geldt,” benadrukt Aknin. “We houden dat goed in de gaten.”

Elk denkbaar risico komt in de richtlijn voorbij. Nog een voorbeeld: Het coronavirus is in onderzoek ook aangetroffen in de ontlasting van mensen die besmet zijn. Dat roept de vraag op: Wat te doen met een volle zwemluier in het zwembad? De richtlijn stelt dat een persoon zo veel ‘water met fecaal materiaal of urine’ binnen moet krijgen om besmet te raken met het coronavirus, ‘dat deze besmettingsroute verwaarloosbaar is’.

Aan het zwemwater ligt het dus niet. Dan komt het toch vooral neer op afstand houden, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. Al is het wel gedaan met de roepende badmeester in het binnenbad: schreeuwen of zingen is daar niet toegestaan.

En schreeuwen is volgens badmeester Ramon Fambach ook helemaal niet nodig. “De mensen houden zich heel goed aan de regels.”