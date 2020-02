Geen gedenksteen voor Kerwin Duinmeijer op de Dam

Schilderij van Kerwin Duinmeijer. Hij werd in 1983 het slachtoffer van een racistische moord. Beeld anp

Het stadsbestuur en de familie verschillen van mening over hoe het monument er moet uitzien. De familie wil graag dat er een foto van het slachtoffer op de Dam komt. Volgens de gemeente is dit niet haalbaar.

Dat heeft te maken met de strenge regelgeving. Het gedenkteken moet aansluiten bij het patroon van de bestrating, en er moet een harde steensoort worden gebruikt die bestand is tegen verkeer en geen gevaar vormt voor voetgangers.

Een gedenksteen zonder foto was wel mogelijk geweest, schrijft verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink in een brief aan de raad. De gemeente is eigenaar van de Dam en kan besluiten om bij hoge uitzondering een gedenkteken aan te brengen.

Alternatieven

Het stadsbestuur laat weten graag te willen meewerken aan alternatieven. Dat kan een gedenkteken zijn bij het beeld van Mama Baranka dat in het Vondelpark is neergezet als herinnering aan de moord. Ook kan een brug of straat worden vernoemd.

Het initiatief daarvoor ligt bij de familie, aldus de wethouder, en niet bij de gemeenteraad. De fractie van Bij1 had in maart vorig jaar een voorstel ingediend voor een gedenkteken op de Dam.

De moord op Duinmeijer wordt beschouwd als de eerste racistische moord in het land. Het slachtoffer rende na de steekpartij gewond naar de Dam, waar een taxichauffeur weigerde de bloedende jongen te vervoeren. Een tweede chauffeur belde een ambulance.