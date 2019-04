Geen festivalvergunning voor Het Amsterdams Verbond

Het festival is al uitverkocht: er zijn 15.000 kaarten verkocht.



Philippe Hes (31) en Mitchel Bovenlander (27), oprichters van het festival en de overkoepelende evenementenorganisatie 4pm, zijn verbijsterd door het besluit van het stadsdeel. Ze spannen een juridische procedure aan tegen het besluit en hopen dat de centrale stad ingrijpt.



Hes hoorde afgelopen vrijdag dat de vergunningsaanvraag was geweigerd, drie weken voor aanvang van het festival. Hij moest de brief wel zes keer lezen om het te geloven.



"Ik was totaal in shock. Het kwam zo onverwacht. De opzet van ons programma is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Het locatieprofiel van de Tuinen van West ook niet. Daarom snap ik er niets van. Ik heb hier slapeloze nachten van. Als dit festival niet doorgaat, zijn de gevolgen voor ons bedrijf niet te overzien. Alle kosten zijn al gemaakt."



Dance

Een belangrijke voorwaarde in het locatieprofiel van de Tuinen van West is dat een evenement niet uit hoofdzakelijk dancemuziek mag bestaan. Hes vermoedt dat om die reden geen vergunning is uitgeschreven, al werd dat niet gespecificeerd.



"Maar het is zo'n grijs gebied. Wat is dance? Kris Kross? Broederliefde? Daarnaast: ons programma is veel breder dan dat. We besteden veel aandacht aan cultuur, met theater, gedichten en lezingen over Bevrijdingsdag. We dragen een breed maatschappelijke boodschap uit."



De afgelopen vier jaar groeide Het Amsterdams Verbond uit tot een van de grootste bevrijdingsfestivals van Amsterdam. De eerste drie edities vonden plaats in Sportpark de Eendracht in Nieuw-West, vorig jaar was het voor het eerst in de Tuinen van West, op steenworp afstand van het sportpark.