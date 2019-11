Geen extra zorgen bij ondernemers na overval Apple Store

De Apple Store op het Leidseplein Beeld Thomas Sijtsma

De drie incidenten zijn niet met elkaar te vergelijken, vindt Christine Govaert van vereniging Amsterdam City. Ze denkt niet dat er sprake is van een nieuw fenomeen in de stad. De overval op de Apple Store, waarbij veertien Iphones werden gestolen door drie mannen, staat los van de groepen jongeren die naar binnen renden en kleding buit maakten.

In de Apple Store werd gedreigd met geweld, maar zover kwam het niet. De drie mannen met capuchons vluchtten na de snelle overval een andere kant op. De politie vermoedt dat ze geen wapens bij zich droegen.

“Mijn gevoel zegt dat de overval op de Apple Store geen verband houdt met de andere zaken,” zegt Govaert namens een belangenvereniging voor ondernemers in de stad. “Dit lijkt op een meer reguliere overval. Net zo erg, maar toch een andere kwestie. Drie man is iets anders dan een bestorming meer dan tien personen.”

Robert Domhof, straatmanager van de Leidsebuurt waar de Apple Store bij hoort, deelt de mening van Govaert. Hij is net na de overval in de winkel geweest, maar merkte niets van angst of zorgen bij het personeel.

Onder de andere ondernemers in zijn gebied, voornamelijk kroegen en cafés, is er geen onrust ontstaan. Er worden dan ook geen extra maatregelen genomen. In de vorige week overvallen winkel van Lacoste, waar ook geen wapens zijn gebruikt, is dat hetzelfde.

Amsterdam City blijft bij alle ondernemers hameren op preventieve maatregelen tegen overvallen en diefstal. “Ik had niet het idee dat deze overval op de Apple Store voorkomen had kunnen worden,” zegt Govaert. “Het blijft van belang dat ondernemers camera’s ophangen, op die manier kunnen daders gepakt worden.”

De politie wil geen uitspraken doen of de overval op de Apple verband houdt met de eerdere overvallen. Wel nemen ze de kwestie hoog op. “Dit is diefstal in vereniging. Dat wordt ook zwaarder gestraft dan wanneer je zoiets alleen doet.”

De politie is nog op zoek naar de mannen die de Apple Store overvielen.