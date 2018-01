Geen extra ruimte voor bevalcentra in AMC en VUmc

Volgens de Amsterdamse verloskundigenvereniging Evaa hebben VUmc en AMC eerder gemaakte afspraken geschonden. Evaa rekende op bevalcentra waar 1100 bevallingen per jaar zouden worden gedaan per geboortecentrum van 700 vierkante meter. Ze wisten hiervoor ook een contract te sluiten met Zilveren Kruis.



De ziekenhuizen kwamen echter met een ander aanbod: circa 300 vierkante meter in het VUmc. Volgens de Evaa veel te weinig om het businessplan rond te krijgen. Via een kort geding hoopte de verloskundigen hun plek in de ziekenhuizen toch te krijgen, maar de rechter oordeelde anders. Volgens de rechter zijn er geen 'afdwingbare afspraken' over prijs, locatie en oppervlakte met de ziekenhuizen gemaakt. Na jaren van onderhandelen ligt het plan nu alweer maanden stil.



'Nee'

Al ruim anderhalf jaar liggen de afdelingen verloskunde in de stad zo vol, dat ze bijna tweehonderd keer per maand 'nee' moeten verkopen aan zwangeren die op het punt staan te bevallen. De hoop was dat de nieuwe bevalcentra de druk op de verloskamers in de stad zou doen afnemen.



De ziekenhuizen willen nog steeds door met integrale zorg, zegt een woordvoerder van het AMC. "Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo." In een open brief aan de Evaa schreven beiden bestuursvoorzitters van het fuserende VUmc en AMC, Wouter Bos en Hans Romijn, dat het ontwikkelen van het project meer tijd heeft gekost dan de bedoeling was. In de tussentijd is er besloten één neonatale intensive care te maken in het AMC en dat krijgt nu de prioriteit. "We hebben heel zieke vrouwen en veel te vroeg geboren kinderen, die ook wachten op een verbouwing," zegt de AMC-woordvoerder.



De ziekenhuizen bieden de verloskundigen wel een 'groeimodel' aan, waarbij een bevalcentrum in 2022 operationeel kan zijn. Dat is, zo gaf de Evaa eerder aan, niet snel genoeg. De Evaa was nu niet bereikbaar voor commentaar.