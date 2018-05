Geen extra maatregelen voor gezondere lucht

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in kort geding dat geen extra veiligheidsmarge in acht hoeft te worden genomen bij bijvoorbeeld de uitbreiding van snelwegen of het verhogen van de maximum snelheid.



Milieudefensie eiste - samen met andere organisaties en individuele personen - dat de staat meer doet tegen luchtvervuiling en dat momenteel het 'mensenrecht op gezondheid' geschonden wordt. Daarin geeft de rechter de milieuorganisatie dus geen gelijk.



Civiele procedure

De Staat had het hoger beroep aangetekend tegen het kort geding, dat in september nog werd gewonnen door de Vereniging Milieudefensie en de stichting Adem uit Rotterdam.



Twee maanden later werd dit vonnis van tafel geveegd in een civiele procedure. Tegen de civiele procedure is ook hoger beroep ingediend, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat speelt.



De inzet van de procedure is verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland door het terugdringen van de vervuilende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM2,5 en PM10). De staat moet verplichtingen uit Europese richtlijnen naleven, maar deze zijn minder streng dan de richtwaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).