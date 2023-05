Geen enkele culturele instelling in Amsterdam is veilig in de strijd om subsidies

In de cultuursector kijken weinigen ernaar uit. Elke vier jaar start in Amsterdam een nieuwe cyclus waarbij twee partijen – het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en de Kunstraad – namens de gemeente bijna 100 miljoen euro per jaar onder instellingen mogen verdelen.

Het is een strijd om de centen waar veel van afhangt. Eén slechte aanvraag, één aanvraag die niet aansluit bij wat gevraagd wordt, of simpelweg een andere die beter beoordeeld wordt, betekent bezuinigen of soms zelfs sluiten.

Het liefst willen instellingen daarom op de lijst komen van de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Bis). Het Stedelijk staat daar bijvoorbeeld op, net als Idfa. Zij worden gezien als onmisbaar en zijn, als ze een correcte aanvraag doen, gegarandeerd van subsidie. Binnenkort wordt bekend wie de Kunstraad dit keer voordraagt .

De lijst wordt in ieder geval veertien instellingen korter, kondigde cultuurwethouder Touria Meliani deze week aan in haar nieuwe Kunstenplan. De afvallers moeten voortaan weer een aanvraag doen bij het AFK, net als de andere partijen.

Daarnaast moet een groter deel van het beschikbare geld naar nieuwe makers en moeten bestaande instellingen meer doen om een afspiegeling van de stad te zijn, in programmering en organisatie.

Omdat het totale cultuurbudget niet is gestegen, is niemand veilig in de strijd om het beperkte geld. Zelfs diegenen die in de Bis blijven, kunnen er niet van uitgaan dat – terwijl de wereld duurder wordt – hun subsidie even hoog blijft.

Sinds VVD-cultuurstaatssecretaris Halbe Zijlstra in 2011 rücksichtslos bezuinigde is er onrust in de sector. Cultureel ondernemerschap werd het mantra en kreeg je subsidie, al was het een beetje, dan mocht je slechts beperkt een spaarpot opbouwen met je inkomsten. Bij tegenwind betekent dat meteen problemen. En toen kwam corona.

Instellingen herstellen langzaam, maar de ambities van wethouder Meliani zijn intussen niet gematigd. Het is toe te juichen dat ze nieuwe kunstenaars wil ondersteunen, dat ze wil dat huidige instellingen nieuwe doelgroepen bereiken, dat ze iets terugvraagt van gevestigde partijen die geld krijgen.

Maar het knelt ook. Geen extra geld, wel steeds meer eisen om aan te voldoen. De basisprogrammering met moeite op orde hebben, maar ook jezelf extra doelstellingen moeten opleggen. De personeelsbegroting amper rond krijgen én geadviseerd worden een externe vertrouwenspersoon aan te nemen.

Niet verwonderlijk dat organisaties zuchtend aan hun aanvragen beginnen. Het is balanceren tussen voldoen aan politieke wensen en tegelijkertijd niets beloven wat je achteraf kan worden nagedragen. Het betekent dat het op de achtergrond lobbyen voor de eigen positie begint.

Nu de cultuursector na corona weer íéts optimistischer naar de toekomst kijkt, staat een nieuwe, bijzonder onzekere periode op het punt van beginnen.

Een welgemeend succes en sterkte. Aan iedereen.

