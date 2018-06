Geen eetwinkel, wel Domino's op de Haarlemmerdijk

Een afhaalpizzeria valt echter niet onder het verbod. "De scheidslijn tussen een wafelzaak en een pizza-to-go is dun, maar bestaat wel," zegt Ten Bruggencate. De essentie is dat de pizza in een doos naar buiten gaat en thuis wordt opgegeten. Een wafel of ijsje vereisen directe consumptie, voor de deur of lopend op straat.



Assortiment aanpassen

Het stadsdeel heeft geprobeerd de vergunning te weigeren op basis van de winkelbestemming van het pand, maar Domino's Pizza tekende bezwaar aan en kreeg gelijk. Volgens de bezwaarcommissie gaat het wel degelijk om een winkel en niet om een restaurant of snackbar. Klanten blijven tenslotte niet zitten om de pizza op te eten.



En zo heeft het stadsdeel het nakijken. Inmiddels is door het nieuwe beleid een aantal nieuwe toeristenwinkels voorkomen, maar de opening van Domino's toont aan dat de maatregelen nog niet sluitend zijn. Cheese Company is naar de rechter gestapt om de sluiting van de winkel op het Damrak tegen te gaan, al heeft Amsterdam de eerste ronde gewonnen.



Kibbeling

Een andere procedure is die van Seafood Shop in de Leidsestraat. Deze viswinkel moet van de gemeente zijn assortiment aanpassen. Seafood Shop bakt veel kibbeling die ter plekke wordt opgegeten, al dan niet op de stoeltjes die hiervoor zijn klaargezet. Hier is sprake van een zogenoemde mengformule: winkel en terras ineen, wat in het nieuwe beleid ook niet meer is toe­gestaan.



Deze eis leidde tot onbegrip; sinds wanneer vallen een viswinkel en kibbeling onder het beleid dat zich richt op toeristenzaken? "Tot een paar maanden geleden wist ik dit ook niet," zegt Ten Bruggencate. "Maar we zijn geen smaakpolitie." De voorzitter pleit voor 'fine­tuning' van het nieuwe beleid.



Lees ook: New York Pizza mocht niet in De Pijp, nu wil Dunkin' Donuts