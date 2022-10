Geen Duits of tekenen meer op de middelbare school: zorgelijke effecten lerarentekort zichtbaar in Amsterdam

Op sommige scholen krijgen hele leerjaren helemaal geen les in een bepaald vak. Beeld ANP / ANP

Het Amsterdamse voortgezet onderwijs komt 340 fulltime leerkrachten tekort. Eerder werden al onconventionele maatregelen − zoals digitaal onderwijs − overwogen om ervoor te zorgen dat de Amsterdamse jeugd les kan blijven krijgen van vakleerkrachten. Op meerdere scholen vallen lessen uit of worden vaklessen vervangen door zogenaamde studielessen, waarin slechts huiswerk wordt gemaakt. In de praktijk blijkt dat welke maatregelen er ook genomen worden, die voor veel scholieren te laat komen.

Op sommige scholen krijgen leerjaren helemaal geen les in een bepaald vak. Zoals op het Pieter Nieuwland College. Daar is aan het begin van het schooljaar een docent Duits uitgevallen en krijgen bepaalde klassen uit jaar 2 en 3 geen Duitse les. Er is vooralsnog geen vervanging gevonden.

‘Dit heeft als gevolg dat we tot onze spijt nu een ingrijpende beslissing moeten nemen: vanaf komende week vervallen alle lessen Duits voor leerjaar 2. Op deze manier kunnen we alle andere leerjaren wel lesgeven en ontstaan er geen verschillen binnen leerjaar 2,’ staat in een mail die ouders vorige maand ontvingen. Het gevolg: als scholieren later eindexamen Duits willen doen, zullen ze een jaar lesstof moeten inhalen.

Spijtig

Koen Bakker, rector van het college, noemt de situatie spijtig en is op zoek naar een docent Duits. Die is niet zomaar gevonden: op nog zeker drie andere Amsterdamse scholen vallen op dit moment Duitse lessen uit. Bakker: “We werken met man en macht om ervoor te zorgen dat dit zo snel mogelijk goed komt.”

De reden dat klas 2 geen Duits meer krijgt, is omdat de druk bij eindexamenklassen groter is, legt Bakker uit. “Andere klassen hebben meer tijd om de achterstand in te lopen.”

Op De nieuwe Havo in Noord is voor een soortgelijke strategie gekozen. Door het lerarentekort krijgt daar de onderbouw minder vaak tekenen, scheikunde en economie, zodat de eindexamenkandidaten dit wél krijgen.

“We proberen oplossingen te vinden en eventueel klassen samen te voegen voor bepaalde vakken, zodat alle kinderen toch les kunnen blijven krijgen,” zegt Mathilde Wolffenbuttel van scholengroep Vova, waaronder De nieuwe Havo valt. “Dit is een landelijk probleem en Amsterdam heeft het met de woningschaarste nog moeilijker. Wij kunnen dit als bestuur alleen niet oplossen.”

De koepel van middelbare scholen VO-Raad noemt dit een zorgelijk scenario waarin het onderwijs nooit in terecht had mogen komen. “We hebben niet voor niets met elkaar afgesproken dat leerlingen bepaalde vakken krijgen.”

Blik docenten

Even werd gedacht dat het tekort op middelbare scholen een futiliteit was in vergelijking met het tekort op basisscholen. Tieners konden immers ‘even’ een lesuur naar huis of zichzelf vermaken in de stad of snackbar. Maar nu er lacunes in de leercurves dreigen, zijn er grote zorgen. Wie bijvoorbeeld geneeskunde wil studeren zal Duits of tekenen niet direct missen, maar wanneer scheikunde en wiskunde komen te vervallen, is het de vraag of die achterstand nog kan worden ingelopen.

De tekorten komen vooral door de toenemende vergrijzing van het personeelsbestand. Binnen zeven jaar zal 30 procent van de onderwijzers in het voortgezet onderwijs in Amsterdam met pensioen gaan. De aanwas van nieuwe docenten is niet voldoende om de tekorten op te vangen. Volgens de koepel van Amsterdamse schoolbesturen Osvo groeit het tekort door naar 942 fte's in 2029 als er niet snel wat gebeurt.

De VO-raad wil dat de overheid aanpassingen maakt in het bevoegdheidsstelsel. “Dat zit nu vrij dichtgetimmerd. Wij vinden dat een eerstegraads leraar natuurkunde ook prima bekwaam is om wiskunde te geven aan de onderbouw. Dat is een oplossing, want een blik docenten opentrekken op korte termijn kan niet.”

