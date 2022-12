Geen doorstart voor Kwekerij Osdorp, wethouder Rijxman: ‘Ik kan niet dwars door alle procedures heen’

Shula Rijxman wist de kritische raad niet voor zich te winnen. Beeld Daphne Lucker

Het was donderdag stiller dan normaal in de raadszaal toen raadslid Remine Alberts (SP) aan het woord kwam. Al maanden vraagt ze aan wethouder Shula Rijxman (D66, Zorg) om de dagbesteding Kwekerij Osdorp te redden. Maar de vraag die elke aanwezige bij dit debat vooral voelde: lukt het Rijxman om de kritische raad voor zich te winnen?

Het korte antwoord: nee. “Er klopt helemaal niks van,” fluisterde Alberts gefrustreerd na een rommelig antwoord van Rijxman, gesteund door Diederik Boomsma (CDA) die naar haar knikte. Enkele minuten later vroeg hij om opheldering bij Rijxman: “De raad heeft unaniem gezegd: kom met een oplossing. Staat u daar nou wel of niet voor open?”

Iets eerder had Rijxman namelijk gezegd dat de weg ‘niet open’ was om de dagbesteding open te houden. Maar op deze vraag van Boomsma koos ze voor een andere koers. “Ik zeg niet dat ik er niet voor opensta,” aldus Rijxman. “Ik kan alleen niet dwars door alle procedures heen. Dan heb ik juridisch allemaal kwesties aan mijn broek hangen.”

Verslavings- en psychische problemen

Bij Kwekerij Osdorp komen al jaren dagelijks zo’n zeventig tot negentig mensen met verslavings- en psychische problemen. De dagbesteding kan niet bestaan zonder geld van de gemeente. Het gaat om mensen die door de dagbesteding uit de put zijn getrokken, zei Alberts. “Een mooier medicijn kun je niet geven. Die zijn voortaan hun plek kwijt.”

Raadslid Anne Wehkamp ging pal voor haar eigen D66-wethouder staan. Wehkamp zei net zoals Rijxman bang te zijn voor juridische consequenties als alleen de Kwekerij een doorstart krijgt, terwijl andere dagbestedingen dit ook willen.

Daarnaast wezen Rijxman en Wehkamp (en later ook VVD en GroenLinks) er op dat uitkomst voortkomt uit de manier waarop de aanbesteding van de dagbesteding is opgezet. Daar stemde de gemeenteraad anderhalf jaar geleden unaniem mee in.

Luisteren naar de noodkreet

SP, VVD, CDA en JA21 vroegen daarom aan Rijxman om de ‘technocratische fuik’ waarin Rijxman beland is te repareren. Yolanda Hoogtanders (VVD): “Niet alleen omdat deze locatie uniek is, maar ook als signaal: dat we luisteren naar de noodkreet van mensen die hierdoor geraakt worden.”

Maar ook het repareren zegt Rijxman niet te kunnen doen. De gemeente heeft de financiële dekking niet. Rijxman beloofde lessen te trekken en de procedures te evalueren.

Toch is het een kras op het profiel van de wethouder die zichzelf nog vorige week in Het Parool een ‘zesje’ gaf voor haar eerste half jaar als wethouder. Alberts reageerde daarop: “Ik ben diep teleurgesteld. Het wordt geen negen deze keer.”

De Prael en Freud

Een motie van GroenLinks die de wethouder verzoekt zo snel mogelijk alle Amsterdamse aanbieders van dagbesteding bij elkaar te brengen haalde wel een meerderheid. Het doel ervan is te kijken waar dagbesteding voor specifieke doelgroepen behouden kan worden, zodat cliënten die weg moeten bij hun huidige plek, ergens anders zo ‘zacht mogelijk’ kunnen landen.

Raadslid Jenneke van Pijpen (GroenLinks): “We hebben het namelijk steeds over Kwekerij Osdorp, maar het gaat bijvoorbeeld ook om de dagbesteding bij brouwerij De Prael en restaurant Freud.”

In totaal moeten zo’n 800 cliënten bij de dagbesteding volgend jaar op zoek naar een andere plek. Een geslaagde aanbesteding, vond Rijxman eerder al, ondanks de kritiek dat dit aantal hoog is. Rijxman zei dat ze organisaties HvoQuerido, Pantar en Cordaan bereid heeft gevonden maatwerk te leveren bij iedereen van Kwekerij Osdorp die ergens anders naartoe moet.

Alberts: “U weet dat veel mensen juist bij de Kwekerij zijn gaan werken omdat het bij die organisaties niet lukte?”

Rijxman: “Dat weet ik, en toch heb ik het geloof dat ze gericht gaan kijken naar een oplossing.”