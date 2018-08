Geen doorstart voor honkbalcentrum Lijnden

Een jaar geleden brandde de loods in Lijnden waarin StrikeZone was gevestigd volledig af. De rookwolken waren destijds tot aan Zaandam te zien.



De organisatie is er vervolgens niet in geslaagd om een geschikt nieuw pand te vinden in de regio Amsterdam. Daarnaast ontbreekt het simpelweg aan tijd om een herstart van de grond te krijgen.



'Elf maanden open geweest'

'We kijken terug op een prachtige tijd. We hebben enorm veel sporters blij gemaakt met onze faciliteiten. In de elf maanden dat we open zijn geweest, hebben we 750 maal de hal of een deel daarvan verhuurd,' zo meldt het persbericht.



Daarom gelooft het oude bestuur dat er draagvlak is voor minimaal een openbare slagkooienhal in Nederland. Het wil andere partijen die in de toekomst overwegen een dergelijk centrum op te starten graag helpen.



