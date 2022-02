Geen debat als startschot van de campagne, dat is verlies voor politiek én kiezer

Verkiezingen? Wanneer? Zijn die niet vorig jaar al geweest ? Menig Amsterdammer heeft geen idee, maar over een maand is het echt zover. De gemeenteraadsverkiezingen.

Populair zijn ze niet. In 2018 kwam iets meer dan 50 procent van de stemgerechtigden opdagen. In sommige buurten in Zuidoost of Nieuw-West was de opkomst slechts rond de 20 procent. Genoeg winst te behalen, zou je zeggen.

Grote landelijke partijen zijn daarom uitgenodigd in De Balie voor een debat om een startschot af te geven. Om zichtbaarheid te geven aan de politiek. Partijen kunnen er alles aan doen om de democratie te laten werken en ervoor te zorgen dat meer dan 20 procent komt opdagen. Vier jaar geleden werd dat ook gedaan – toen werd vooral Forum voor Democratieleider Thierry Baudet hard aangevallen over racisme binnen de partij. Een goedbekeken debat.

Dit jaar geen openingsdebat. De partijen VVD, D66, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren lieten het eensgezind afweten. Het officiële antwoord luidt dat ze de verkiezingen aan de lokale leiders willen overlaten in verband met de lokale thema’s.

Van de VVD begrijp ik wel dat ze niet komen. Welke winst valt er te halen in de stad die ‘aan links verloren’ is? Des te opvallender is dat de progressieve partijen het laten afweten. Dit is hun thuisbasis, hier zitten hun kiezers. In 2018 maakte GroenLinks furore, decennialang is de PvdA de grootste van de stad geweest en de Dieren maken al jaren gestaag winst. D66 kan de grootste worden.

Maar in plaats van zich in het strijdperk te mengen, kijken de partijkanonnen toe vanuit Den Haag. Alleen kleinere debatten worden gevoerd. Deze week stonden Rutger Groot Wassink (GroenLinks) en Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) tegenover elkaar. Groot Wassink wil door als wethouder en ook Van Lammeren is voor zo’n baan te porren. Om zover te komen moeten de mannen, die elkaar niet goed liggen, leren samen te werken. Ook nu stonden ze weer briesend tegenover elkaar. Als haantjes. Uitdagen, opzoeken, in elkaars irritatie zitten. Wel goed voor het debat.

Groot Wassink benadrukte dat ‘meneer Van Lammeren’ heel veel optrekt met JA21, waarna Van Lammeren benadrukte ‘never nooit niet’ met deze partij in een college te willen zitten. De legpuzzel voor een nieuw college wordt daarmee iets makkelijker, en JA21 zal roepen dat die partij wordt buitengesloten.

Wat ik fascinerend vind, is dat de Groenen en de Dieren op het oog de groenste partijen van de stad zijn, maar dat ze het elke keer presteren om in een debat de grootste tegenstellingen te laten zien. The narcissism of minor differences noemen ze dat in de antropologie – hoe kleiner de verschillen, hoe groter die worden uitgemeten.

Als kiezers al niet weten wanneer en waarom we stemmen op 16 maart, zullen ze nog minder goed begrijpen waarom deze twee groene partijen in Amsterdam niet kunnen samenwerken. Het gekissebis zal de Amsterdammer in ieder geval niet warmer maken om naar de stembus te gaan.

En de buurten waar nog geen 20 procent komt opdagen? Biomassa – waar het halve debat tussen Van Lammeren en Groot Wassink over ging – is daar geen onderwerp. In die wijken spelen heel andere dingen.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.