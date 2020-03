Geen contractbreuk voor Blokker na sluiting wegens reeks overvallen

Blokker in winkelcentrum De Kameleon in Zuidoost. Beeld Google Streetview

Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof bepaald in het hoger beroep dat was aangespannen tegen de uitspraak van de rechter die Blokker in het gelijk had gesteld. Volgens De Kameleon greep de op dat moment in zwaar weer verkerende keten de onveiligheid aan om onder het contract uit te komen.

In dat huurcontract voor tien jaar was een bepaling opgenomen dat Blokker de overeenkomst tussentijds mocht ontbinden indien sprake was van een ‘disproportioneel veiligheidsrisico’ in De Kameleon in vergelijking met de andere filialen in het land.

Gewapende overval

In juni 2017 liet Blokker de verhuurder weten het huurcontract te willen ontbinden. Een maand eerder had in de aangrenzende winkel een gewapende overval plaats gevonden. Daarbij was door de politie geschoten en was ook het pand van Blokker geraakt.

De Kameleon ging niet akkoord met de ontbinding van het contract. Voor het winkelcentrum was het aangekondigde vertrek een strop. Blokker gold als een belangrijke publiekstrekker waarvan het hele winkelcentrum profiteerde.

Terwijl huurder en verhuurder met elkaar correspondeerden, vonden in het najaar van 2017 in korte tijd vier gewapende overvallen plaats in het winkelcentrum. Een daarvan was in de Blokker zelf. Daarbij werd het personeel bedreigd met een vuurwapen.

Hoog veiligheidsrisico

Volgens het gerechtshof was sprake van een hoog veiligheidsrisico voor de winkeliers. Daarbij is ook gekeken naar het aantal winkeldiefstallen. In 2016 schreef Blokker 16.000 euro af aan gederfde inkomsten door diefstal. Bij de andere filialen in de stad was dat gemiddeld 6000 euro.

De Kameleon plaatste vraagtekens bij deze cijfers en voerde aan dat het aantal diefstallen in het winkelcentrum juist minder werd. Ook werd de wijkagent geciteerd die in de krant had verteld dat wat hem betreft de veiligheidssituatie niet zorgwekkend was.

Het gerechtshof vindt die geruststellende woorden opmerkelijk, ook omdat het stadsbestuur De Kameleon en omgeving in 2017 opnieuw had aangewezen als overlastgebied en daar ook een messenverbod aan had toegevoegd.

Volgens het winkelcentrum moet deze aanwijzing juist worden uitgelegd als een positief instrument tegen de onveiligheid. Het gerechtshof gaat daar niet in mee en concludeert dat ook de gemeente kennelijk van mening is dat het gebied ernstige veiligheidsproblemen kent.