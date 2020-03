Geen congressen meer voor Amsterdamse artsen vanwege coronavirus

Locatie AMC van het Amsterdam UMC. Beeld ANP

Volgens een woordvoerder wil het ziekenhuis geen onnodig risico lopen dat medewerkers besmet raken met het coronavirus. “Op een congres komen veel mensen bij elkaar. Het risico op een besmetting is dan groter. We willen de kans dat onze medewerkers ziek worden zo klein mogelijk houden.”

In verschillende ziekenhuizen, zoals op locatie AMC van het Amsterdam UMC en het OLVG, bleken medewerkers besmet met het virus. In ziekenhuizen kan dat grote gevolgen hebben. Niet alleen kunnen patiënten besmet raken, ook komt ziekenhuispersoneel ziek thuis te zitten of er worden afdelingen tijdelijk gesloten.

In het OLVG sloot vorige week de afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, nadat bekend werd dat een medewerker het coronavirus had opgelopen, waarschijnlijk tijdens een vakantie in Noord-Italië. Directe medewerkers bleken, na testen, niet besmet. De patiënten met wie de medewerker in contact is geweest, zijn ingelicht. “Maar ook daar zijn tot dusver geen besmettingen bekend,” zegt een woordvoerder van het OLVG. Sinds vandaag is de poli weer geopend.

Vorige week maakte het OLVG ook bekend dat de medewerkers stoppen met het bezoeken van internationale congressen, ook die in het binnenland. Voor privéreizen naar risicogebieden is een verbod aangekondigd. Wat betreft privéreizen geeft Amsterdam UMC het advies aan de medewerkers om de bestemmingen goed in de gaten te houden. “De situatie verandert met de dag.”