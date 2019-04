Geen coalitie met Forum voor Democratie in Noord-Holland

Dat concludeert informateur Hans Smits na een eerste gespreksronde. Hij stelt dat de kans op een nieuwe coalitie met FvD 'zeer gering, zo niet onmogelijk is.'



Het belangrijkste verschil tussen de partij van Thierry Baudet en de andere grote fracties in de Provinciale Staten van Noord-Holland is het klimaatbeleid. Forum wil minder windmolens en zonneweiden op land, terwijl de andere grote winnaar GroenLinks hier wel fors in wil investeren.



'De standpunten hierover verschillen fundamenteel en kunnen, zo is mij uit de gesprekken gebleken, geen onderwerp van onderhandeling vormen tussen FvD en andere politieke partijen,' schrijft Smits aan de leden van de Provinciale Staten.



Ook de oude uitspraken van de landelijke partijleiding van Forum zijn een bezwaar bij de andere partijen.



'Geen zin'

Smits vindt dat een verder onderzoek naar een meerderheidscoalitie waar FvD deel van uitmaakt, 'geen zin heeft'. Hij beschouwt zijn functie dan ook als afgerond.



Volgens Smits is het logisch dat VVD en GroenLinks nu allebei een informateur aanwijzen die samen een volgende gespreksronde gaan voeren. Zowel GroenLinks, als FvD en VVD haalden ieder 9 van de 55-zetels tellende Provinciale Staten.



