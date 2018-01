Geen cameratoezicht bij HaCarmel en Boi Boi

AIVD

"Er is dreiging richting Joodse instellingen in Amsterdam en die worden met camera's beveiligd," zei van Aartsen donderdag tijdens een vergadering van de commissie Algemene Zaken. "Concrete dreiging is er op dit moment niet voor de twee restaurants."



Van Aartsen zei desgevraagd nog niet bij de ondernemers langs te zijn gegaan. Wel bespreekt hij binnenkort de dreiging in Amsterdam, ook naar Joodse instellingen, opnieuw met de AIVD.



Op 7 december werden de ruiten van HaCarmel ingeslagen. De 29-jarige dader Saleh A. wordt vervolgd voor vernieling en nog psychisch onderzocht, maar is wel vrijgelaten.



Vorige week trof eigenaar Sami Bar-on bij het openen van zijn zaak eieren en mayonaise op zijn ruiten aan. Moegestreden heeft hij dat laten zitten.



Boi Boi

Bij Boi Boi werden gasten en medewerkers op nieuwjaarsdag uitgescholden door een man die op de ruiten van het restaurant bonsde en zichzelf bevredigde. De eigenaren worden al langer geïntimideerd en bedreigd. Mede daarom heeft Boi Boi zelf al camera's opgehangen. Op daarmee vastgelegd beeld was de schennispleger duidelijk zichtbaar.



Naar aanleiding van het laatste incident hebben ondernemers in de Dapperstraat, gesteund door stadsdeel Oost, een nieuwe vereniging opgestart.