Geen camerabewaking voor studenten Spinozacampus

Dat zei ze donderdagavond in de raadscommissie Algemene Zaken naar aanleiding van de voorstellen van D66-raadslid Alexander Hammelburg.



Die wil dat er veiligheidsmaatregelen worden genomen om het gevoel van onveiligheid van studenten op de Spinozacampus te verminderen. Hammelburg is geschrokken van studenten die begin maart in deze krant vertelden over hun woonsituatie: 's avonds durfen ze niet alleen van en naar het metrostation te lopen en 's nachts barricaderen ze hun deur met voorwerpen uit angst.



Straatverlichting

Om een veiligere leefomgeving te creëren op de studentencampus zijn structurele maatregelen nodig, vindt het raadslid. "Straatverlichting was twee jaar geleden al een punt van aandacht, maar ik merk dat dat nu is verslapt."



Burgemeester Halsema erkent dat er veel lantaarnpalen en lichten op de campus zijn die het niet doen en heeft toegezegd dat die zo snel mogelijk worden gerepareerd. Hoewel de gemeente geen gehoor geeft aan de wens van studenten om camera's, doet Duwo, de verhuurder van de studentenwoningen, op dit moment onderzoek naar particulier cameratoezicht.



Subsidie

Volgens de burgemeester is daarvoor subsidie beschikbaar vanuit de gemeente. Hammelburg deed eveneens een voorstel voor een café of andere plek op de campus waar studenten 's avonds samen kunnen komen.



Een vurige wens van bewoners, die de burgemeester zal bespreken met Duwo, zo liet ze donderdagavond weten.



