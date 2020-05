Geen ‘business as usual’: corona dwingt ondernemers tot nieuwe verdienmodellen

Terwijl de bootverhuur stillag, bracht verhuurder Sloepdelen maaltijdpakketten rond op het water. Beeld Sloepdelen

Het vaarseizoen lag voor de deur, de boten en het personeel van bootverhuur Sloepdelen waren er klaar voor. Maar toen werd de lockdown aangekondigd. “Daardoor kwam het bedrijf op losse schroeven te staan,” vertelt eigenaar Iwan de Ploeg. Maar naast misgelopen inkomsten bood de situatie ook nieuwe kansen: De Ploeg transformeerde zijn bootverhuur in een transportbedrijf.

“Ik heb altijd al met het idee gespeeld om goederen over het water te transporteren. Zeker in de drukke binnenstad is het verkeer ellendig, terwijl er op het water genoeg ruimte is. Dit was hét moment om daar wat mee te doen.” Zo gezegd, zo gedaan: De Ploeg kwam in contact met worstenmaker Samuel Levie, die toentertijd – medio maart – net begonnen was met het initiatief Support Your Local. Via Support Your Local kunnen mensen maaltijdpakketten bestellen die samengesteld zijn door verschillende horecaondernemers en -leveranciers.

Een klein obstakel: halverwege april werd een vaarverbod in de binnenstad aangekondigd. “Daardoor konden we niet altijd overal komen, de grachtengordel was afgesloten. Maar net daarbuiten kon gelukkig weer wel. Bovendien was dat verbod alleen in het weekend van kracht, dus doordeweeks konden we gewoon doorgaan.”

De pakketten bleken zo populair te zijn dat Levie inderdaad wel wat hulp kon gebruiken bij de distributie. “We konden meteen dezelfde dag aan de slag met een hele reeks pakketten,” zegt De Ploeg. Het personeel bezorgde de pakketjes veelal vrijwillig. “Iedereen was ontzettend blij dat er weer wat te doen was. Voor ons was het vooral een manier om de financiële schade te beperken, we waren blij dat dat op deze manier kon.”

Springtouw

Ook KOPexpo, dat voorheen wekelijks beursstands bouwde voor de RAI, zet haar expertise in voor een nieuw concept. “In februari bleek al dat veel beurzen niet zouden doorgaan, binnen twee weken werden alle andere evenementen ook afgezegd,” zegt Lieke Klaren-Bos, teamleider marketing van het bedrijf. Stilzitten was geen optie, en na een aantal brainstormsessies werd een nieuw product het leven ingeblazen: de Workhub, een complete thuiswerkplek.

“Online kom je veel losse tafels en stoelen tegen, maar geen volledige en stijlvolle thuiswerk-set. Met onze achtergrond en ervaring kunnen wij dat wel aanbieden.” Een volledige thuiswerkplek bestaat uit onder meer een bureau (zowel zittend als staand), een ergonomische bureaustoel, een akoestische wand, een laptophouder, een lamp en een springtouw. “Dat laatste is natuurlijk om fit te blijven tijdens het thuiswerken.”

Marius Bos, ceo van KOPexpo, in de Workhub. Beeld KOPexpo

Beste kwartaal

KOPexpo keek uit naar het beste kwartaal ooit, vertelt Klaren-Bos. Dat viel in het water, maar het nieuwe project zorgt voor hernieuwde moed bij het personeel. “We gingen een enorm drukke periode tegemoet. Maar we benutten de tijd die we nu hebben goed, iedereen is ontzettend gemotiveerd om Nederland aan goede thuiswerkplekken te helpen.”

De akoestische wanden zijn gemaakt van gerecyclede petflessen. “We waren hard bezig met het verduurzamen van onze stands, de kennis die we daarvoor hebben opgedaan kunnen we nu hier toepassen,” aldus Klaren-Bos. Stands bouwen blijft de corebusiness van KOPexpo, maar als de thuiswerkplekken aanslaan, willen ze er in de toekomst mee verder.

Dat geldt ook voor Sloepdelen. Inmiddels is de bootverhuur weer enigszins op gang gekomen en neemt de drukte bij Support Your Locals af. Maar de hele ervaring is zo goed bevallen, dat transport een vast onderdeel van de onderneming gaat worden. “Met de ervaring die we hebben opgedaan gaan we nu aan de slag voor een nieuw project: Stichting Aorta, waarmee we transport over het water door de hele stad willen verzorgen. Nu liggen de boten een groot deel van het jaar stil, daar gaan we verandering in brengen.”

Kunstbroedplaats

Hoewel de horeca vanaf 1 juni onder strenge voorwaarden weer open mag, verkent ook De Melkweg alternatieve mogelijkheden. Eerder vertelde directeur Geert van Itallie al aan Het Parool dat concerten voor dertig of honderd mensen weinig op zullen leveren. Daarom krijgt de Melkweg Expo, de expositieruimte van het poppodium, een nieuwe invulling: een kunstbroedplaats.

De ruimte wordt vanaf half juni gratis beschikbaar gesteld aan jonge kunstenaars. “Om ze te ondersteunen in het afstuderen bijvoorbeeld,” zegt assistent programmeur visual arts Laure Vanrijckeghem. Afstudeerders kunnen de ruimte dan onder meer gebruiken om exposities te oefenen, of om video’s op te nemen. “Op aanvraag kan daar ook een curator of expert bij aanwezig zijn, die advies kan geven over de projecten. We zetten in op talentontwikkeling, wat altijd al een van de pijlers van de Melkweg is.” Over de nieuwe invulling van de concertzalen wordt nog volop nagedacht, maar daar zijn nog geen concrete plannen voor.