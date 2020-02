Geen broodje aap: de beroemde Bijenkorffile bestaat echt

Uit de gegevens van TomTom blijkt dat de zogeheten Bijenkorffile niet beperkt blijft tot een paar dagen per jaar. Beeld anp

Op de Blauwbrug rijdt het verkeer meestal nog wel door, maar zodra de automobilist rechtsaf afslaat naar de Amstel, lichten de remlichten van voorgangers op. Stapvoets gaat het hier op veel momenten van de dag. Eenmaal op het Muntplein daalt de gemiddelde snelheid verder. Geen verkeerslichten, wel een zebrapad. De auto staat af en aan stil.

Niet getreurd: vanaf het Spui bijna tot de Dam komt er weer iets van vaart in, maar ongeveer vanaf Scheltema begint het grote wachten, dat in ieder geval aanhoudt tot het Beursplein. Hier slaat een behoorlijk deel van de stoet auto’s rechtsaf, de Bijenkorf­garage in. Voor wie rechtdoor wil, richting CS, is het leed bijna geleden: als de verkeerslichten bij de Oudebrugsteeg en de Prins Hendrikkade eenmaal gepasseerd zijn, kan het gas weer worden ingedrukt.

Dit is de beroemdste file van Nederland, de enige file met een eigen naam: de Bijenkorffile. Vernoemd naar de veroorzaker, de Bijenkorf­garage die aanschurkt tegen het luxueuze warenhuis. Op drukke dagen, maar naar nu uit metingen blijkt ook op veel andere, staat de auto niet zelden stil vanaf de Stopera. Langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Gas geven, remmen. Gas geven, remmen.

Spreekwoordelijk

Amsterdammers praten er graag over, beklagen zich over de mensen die het in hun domme hoofden halen om met de auto naar het middelpunt van de stad te rijden. Dat maakt de Bijenkorffile ook spreekwoordelijk, want meestal staat op het traject Blauwbrug-Amstel-Rokin-Damrak-Prins Hendrikkade natuurlijk géén file. In de gemeenteraad klonk onlangs: “Ach, die Bijenkorffile, dat is maar een paar dagen per jaar.”

Op verzoek van Het Parool analyseerde navigatiebedrijf TomTom de werkelijke drukte op de route. Waar staat het stil en wanneer? Hoe lang doet een automobilist over de 1820 meter tussen het begin van de Blauwbrug tot de verkeerslichten op de Prins Hendrikkade?

December

Uit de gegevens van TomTom blijkt dat de Bijenkorffile niet beperkt blijft tot een paar dagen per jaar. Inderdaad: vooral in december zijn verkeersdrukte en vertragingen enorm. Waar je ’s morgens heel vroeg vijf minuten nodig hebt voor het stuk, vervijfvoudigt de reistijd wanneer het richting avond gaat. TomTom constateerde in december uitschieters oplopend tot 67 minuten. Voor de goede orde: dat is 1,6 kilometer per uur, kruipen gaat sneller.

Ook opvallend uit de cijfers: het hoogtepunt van de file staat weliswaar voor de afslag naar de Bijenkorfgarage, maar het geëmmer houdt daar voorbij nog enigszins aan tot aan de verkeerslichten voor CS, bijna 400 meter verder. Op zichzelf is dat geen vreemde zaak: niet iedereen moet in de Bijenkorf zijn. En filerijders krijgen hier gezelschap van automobilisten die de garage verlaten.

Het is al langer duidelijk dat deze parkeergarage een probleem is. Er is in het verleden gesproken over uitkopen, maar dat bleek te duur, want de garage, waar plek is voor 487 auto’s, vormt op veel momenten in het jaar een lucratief verdienmodel.

‘Nog wel ruimte’

Het zou ook een beetje gek zijn, zegt D66-raadslid Jan-Bert Vroege, die onlangs relativerend sprak over de ernst van de Bijenkorffile. “De garage is er. En we openen straks als gemeente zelf een parkeergarage net even daarvoor, op het Rokin. We zullen andere dingen moeten verzinnen, misschien door een betere afstelling van verkeerslichten, of zorgen dat automobilisten naar alternatieve parkeergelegenheden worden geleid. Daar zit echt nog wel ruimte in.”

Je moet ermee omgaan, zegt ook Reinder Rustema, die onlangs op een doordeweekse dag de file van kop tot staart reed en dat filmde. Met name op de Amstel, waar stadinwaarts geen vrijliggend fietspad ligt, is de situatie dramatisch. Dat vraagt om ongelukken, tonen zijn beelden. “Het zit ook in verwarrende bewegwijzering. Als je vanaf de Weesperstraat of de IJtunnel komt, ligt er een mooie parkeer­garage onder de Stopera. Maar daar staat een bord ‘parkeren centrum 1500 meter’. Ja, als je de stad niet kent, denk je dan: dáár ga ik heen. Gevolg is vaak dat je onmiddellijk muurvast komt te staan.”