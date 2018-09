Geen boetes uitgeschreven bij vieringen Mercatorplein

Dat schrijft het college in beantwoording van raadsvragen van Marianne Poot (VVD).



Poot wilde weten of er tijdens de vieringen boetes waren uitgeschreven en hoe de politie tegen de feestvierders had opgetreden. Tijdens de vieringen kwamen drommen mensen op het plein bijeen, wat gepaard ging met veelvuldig geclaxoneer en gejuich. Ook werd op beide avonden vuurwerk afgestoken.



'Een heftige ervaring'

Volgens de VVD'er was het voor omwonenden van het Mercatorplein en omliggende straten "een heftige ervaring om binnen zeer korte tijd meermaals geconfronteerd te worden met een grote massa".



Het college geeft aan dat het boetes zijn uitgebleven omdat de politie in geval van feestuitingen 'een deescalerende lijn' volgt. "Feestuitingen worden kortstondig toegelaten, de politie houdt toezicht en begeleidt zoveel als mogelijk het verkeer. Ingrijpen door de politie vergt een grote politie-inzet en kent een groot risico op verstoring van de openbare orde, vernielingen en geweld en staat niet in verhouding tot de -kortstondige- overlast als gevolg van claxonneren en verkeersdrukte."



Vuurwerk

Ook is geen vuurwerk ingenomen door de politie, omdat niet bekend is geworden wie verantwoordelijk waren voor het afsteken van het vuurwerk.



Het aantal meldingen van overlast door bewoners bleef op beide dagen beperkt, voegt het college daaraan toe. Tijdens de viering van de overwinning van de Turkse AKP op 24 juni kwamen elf meldingen binnen. De dag erna maakten drie buurtbewoners een melding. Met alle melders is volgens het college contact opgenomen.