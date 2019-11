Geen bewijs voor lijfstraffen op Zaanse basisschool

Basisschool De Voorzaan in Zaandam. Beeld ANP/NIELS WENSTEDT

‘Niemand kent de zogenaamde straffen van de leerkracht uit eigen waarneming. Men heeft alles van ‘horen zeggen’,’ zo is te lezen in de samenvatting van het rapport dat dinsdagmiddag is gepubliceerd. Vanwege privacy kan volgens schoolbestuur Zaan Primair niet het hele rapport gedeeld worden.

Tien ouders dienden een klacht in tegen de onderwijzer van groep 3c van De Voorzaan. Met Het Parool spraken vijf ouders in oktober over ‘geestelijke en lichamelijke mishandeling’ van hun kinderen. Volgens de ouders zijn hun kinderen gekleineerd door de juf, uitgelachen, moesten ze alleen op de gang of op de wc eten en zijn ze geslagen. De juf werd op 19 september op non-actief gesteld door interim-directeur Ruud Janssen.

Klachten

De klachten werden ook genoemd in gesprekken met onderzoekers van Bezemer & Schubad. Ouders benoemden, zo staat te lezen, ‘schreeuwen tegen de kinderen, hen op de grond laten zitten en tafel wegtrekken als zij een foute opdracht maken, kind apart zetten met de rug naar de klas, kind middenin de klas op de grond laten zitten, tegen kinderen zeggen dat hun ouders dom zijn omdat ze te laat wakker worden, en dierengeluiden laten maken, kind in een ‘hok’ plaatsen op handen en knieën.’

Net als tegen Het Parool, vertelden ouders aan het onderzoeksbureau dat bijvoorbeeld hun zoon weer in bed ging plassen van de angsten die hij overhield in de klas bij de juf.

Nog voor het onderzoeksrapport naar buiten werd gebracht, zei interim-directeur Janssen: ‘Dat er iets is gebeurd dat niet door de beugel kan is zeker, maar ik kan me niet voorstellen dat er lijfstraffen zijn uitgedeeld.’

Geen bewijs voor lijfstraffen

Dat laatste wordt ook geconcludeerd in het rapport van Bezember & Schubad. ‘De onderzoeker betrekt hierbij dat de leerkracht al twee decennia werkzaam is in het onderwijs en dat nooit eerder – noch door ouders, noch door collega’s van de leerkracht – te kennen is gegeven dat de leerkracht deze ‘strafmethoden’ zou hanteren.’

Het onderzoeksbureau weet na de vele gesprekken met betrokkenen nog steeds niet in welke context de leerkracht de genoemde ‘straffen’ zou hebben opgelegd en waar de klachten precies hun oorsprong hebben. In het rapport staat dat ‘de onderzoeker dan ook geen aanknopingspunten heeft om aan te nemen dat de straffen inderdaad hebben plaatsgevonden.’

Andere problemen

Maar er lijkt meer aan de hand. Er heerst grote onvrede over de school, blijkt uit gesprekken van het bureau en Het Parool met de ouders. Kinderen krijgen volgens sommige ouders veel te vroeg het stempel ‘gedragsprobleem’ of ‘leerprobleem’. “Mijn zoon kreeg na de eerste dag al te horen dat hij een gedragsprobleem heeft. Ik had de juf nog niet eens ontmoet,” zegt een vader tegen deze krant.

Ouders zochten hulp bij de directeur van De Voorzaan, maar werden niet door haar gehoord. Inmiddels heeft zij zich voor onbepaalde tijd ziek gemeld.

Ook volgens het onderzoeksbureau heerst er onvrede over de slechte communicatie met de school. Daardoor zijn de leerkrachten en de school lijnrecht tegenover de ouders komen te staan en zijn de incidenten groter geworden dan nodig.

Voorzitter van schoolbestuur Zaan Primair Brigit Schumacher laat in een schriftelijke reactie weten dat ze betreurt dat de communicatie niet goed is geweest en dat gaat verbeteren. ‘Daar ligt de prioriteit, zodat het vertrouwen tussen ouders, leerkracht en directie zo snel mogelijk verbetert.’

‘Vertrouwen kwijt’

Een moeder, wier zoon niet meer in bed plast sinds de juf in kwestie op non-actief is gesteld, laat weten naar een andere school te zoeken voor haar zoon. “We zijn het vertrouwen kwijt.”