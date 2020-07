Geen Amsterdamse arrestanten naar detentiecentrum Schiphol

Beeld ANP

De Amsterdamse politie gaat ander personeel inzetten voor de bewaking en beveiliging van arrestanten. Gecombineerd met de verbouwing of nieuwbouw van de cellenblokken, en de sluiting van een van de drie complexen, komt er extra capaciteit beschikbaar voor meer blauw op straat. Dat is de kern van een nieuw plan dat hoofdcommissaris Frank Paauw, burgemeester Femke Halsema vrijdag presenteren.

Daarmee komt een oud plan, dat 136 politiemensen zou vrijspelen, te vervallen, schrijft Halsema in een brief.

Leegstand

Het leek in 2019 zo’n eenvoudig idee. Arrestanten die in Amsterdam zijn aangehouden worden niet langer in een van de drie lokale cellenblokken vastgehouden, maar direct naar de grotendeels leegstaande gevangenis bij Schiphol gereden. De Dienst Justitiële Inrichtingen zou deze taken overnemen. Dat speelt bewaarders vrij die ingeroosterd kunnen worden bij de verschillende basisteams van de Amsterdamse politie.

Dit plan, bedacht door voormalig hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg, dat burgemeester Halsema en minister Grapperhaus vorig jaar aangekondigden, is nu van de baan. Want al snel klonken, vooral in de gemeente Haarlemmermeer, grote bezwaren bij de komst van dagelijks tientallen arrestanten. Ook het feit dat het cellencomplex in een ander justitieel arrondissement ligt, bleek een complicatie.

Beveiligers

Toch is het plan niet voor niets geweest, want het heeft tot nieuwe inzichten geleid over de omgang met arrestanten, schrijft Halsema. Momenteel worden de cellencomplexen beveiligd door politiemensen van een lage rang, de Assistent Politiemedewerker GGP. Deze medewerkers zullen vervangen worden door beveiligers die specifiek voor arrestantenzorg aangenomen gaan worden. “De assistenten GGP worden liever ingezet voor het politiewerk op straat,” schrijft Halsema. “Omdat assistenten GGP sinds kort kunnen worden uitgerust met een vuurwapen en inzetbaar zijn bij de ME, kunnen ze ook daadwerkelijk meer politiewerk op straat verrichten.” Halsema en Paauw verwachten op deze manier 200 fte politiemensen vrij te spelen die in de stad ingezet kunnen worden.

De operatie kan financieel gezien uit door het aantal cellen terug te brengen naar 120, op twee locaties. Welk cellenblok zal sluiten en wanneer dit gebeurt, is nog niet duidelijk.