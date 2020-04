Geen Amsterdam City Swim dit jaar vanwege corona

De Amsterdam City Swim vorig jaar. Beeld ANP

‘We kunnen bij ons evenement geen 1,5 meter afstand houden en daarmee kunnen we de gezondheid van de deelnemers niet garanderen,’ aldus bestuursvoorzitter Nathalie Michielsens-Grasso in een verklaring. Het is volgens de organisatie een pijnlijke beslissing: ‘Ook omdat andere evenementen voor ALS al eerder zijn afgelast. Toch willen we alle mensen met ALS, en hun vrienden en familie, niet in de kou laten staan.’

Daarom wordt er hard nagedacht over een online alternatief. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet bekend. Wel hebben via de website al meer dan 400 zwemmers zich ingeschreven. Zij hebben samen bijna 40.000 euro opgehaald. ‘We zijn ongelofelijk trots op iedereen die zou gaan zwemmen voor ALS en de vele donaties die samen zijn binnengehaald,’ zegt Michielsens-Grasso.

Voorgaande jaren

In 2018 werd de zwemtocht op het laatste moment afgeblazen vanwege de slechte waterkwaliteit. Het parcours werd toen te voet afgelegd. De afgelopen jaren werd met de Amsterdam City Swim meer dan 13 miljoen euro opgehaald voor ALS.