Geen akkoord tussen Transavia en piloten

We zijn zeer verbaasd over de starre, confronterende houding van het VNV-bestuur Woordvoerder Transavia

Transavia vindt zowel de looneis van VNV als de eisen voor de inzet van piloten veel te ver gaan. De maatschappij wil niet tot eind 2019 hoogstens 3,5 procent meer loon uitkeren aan de vliegers plus een betere winstdeling.



De bond eist jaarlijks tenminste inflatiecorrectie, wat neer komt op een loonsverhoging van circa 6 procent. Ook moet de winstdeling hoger uitvallen dan wat Transavia biedt.



Kemphanen

Ook over de vliegroosters blijven de kemphanen ruziën. Volgens VNV worden piloten lukraak ingezet en moeten de roosters veel strakker worden gepland, onder meer door meer piloten achter de hand te houden om bij te springen bij vertragingen of oponthoud.



Transavia zegt bereid te zijn een nieuw roostersysteem versneld in te voeren, wat volgens de maatschappij miljoenen euro's meer kost per jaar, dan gepland.



"We hebben alle begrip voor de gevoelens van onze eigen piloten, die vinden dat verbeteringen lang op zich laten wachten," aldus een woordvoerder. "Maar we zijn zeer verbaasd over de starre, confronterende houding van het VNV-bestuur. Ook omdat datzelfde bestuur een cao met onze grootste concurrent Easyjet heeft afgesloten, die nog onder onze huidige cao ligt."



Lees ook: Transavia verwijdert video's na kritiek van Tim Hofman