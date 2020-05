Geen 6-urige werkdag voor Amsterdamse ambtenaren

Stopera. De gemeente ziet af van het experimenteren met een 6-urige werkdag voor ambtenaren. Beeld ANP

Dat schrijft het stadsbestuur in het Jaarverslag 2019. De coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP namen de wens om de 6-urige werkdag voor gemeenteambtenaren te onderzoeken in 2018 op in het coalitieakkoord, maar daar wordt geen uitvoering aan gegeven. ‘Gebleken is dat een dergelijke pilot op grond van de cao Gemeenten en de cao Amsterdam onrechtmatig zou zijn’, staat in het jaarverslag.

Het experiment gaat niet door, maar de interesse blijft. Amsterdam zegt dat de 6-urige werkdag de inzet wordt bij de komende cao-onderhandelingen voor gemeenteambtenaren.

De 6-urige werkdag is een fenomeen dat wereldwijd steeds meer aandacht krijgt. Onder meer in Zweden is geëxperimenteerd met een 6-urige werkdag voor zorgpersoneel. De effecten zijn positief, zoals minder verzuim, maar het is wel een kostbare maatregel omdat meer mensen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid werk uit te voeren.

Oppositiepartijen VVD, FvD en CDA in de Amsterdamse gemeenteraad waren altijd sceptisch over het voornemen om een 6-urige werkdag in te stellen. Zij noemden minder werken voor hetzelfde salaris de facto een riante salarisverhoging.