Geen 4 jaar cel, maar 2 jaar jeugddetentie voor fataal schot tijdens videoclip

Rechercheurs doen onderzoek in de studentenflat na het voorval. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De rechters achten doodslag — waarvoor justitie 4 jaar cel had geëist — niet bewezen, wel dood door schuld en wapenbezit.

Ook past de rechtbank op advies van de reclassering ‘adolescentenstrafrecht’ toe, waarbinnen volwassenen tot en met 23 jaar vanwege hun achtergebleven ontwikkeling als jeugdigen kunnen worden berecht.

Sinds hij van een huis van bewaring voor volwassen is overgeplaatst naar een jeugdinrichting, ontwikkelt Y. zich veel beter. ‘Een kale gevangenisstraf’ in een gewone gevangenis zou die positieve ontwikkeling ‘teniet kunnen doen en zelfs een nadelig effect kunnen hebben’.

Roekeloos handelen

Justitie vindt dat Frank Y. de kans van een fataal schot ‘op de koop toe nam’ door met het geladen wapen te zwaaien en geregeld de trekker over te halen. De rechtbank vindt dat uit getuigenissen en filmpjes juist blijkt dat hij ‘en de andere aanwezigen’ niet inzagen hoe gevaarlijk het was wat hij deed, aangezien hij het wapen ook meermaals op zijn eigen hoofd zette en de trekker overhaalde.

Dan blijft fataal ‘roekeloos handelen’ over.

In gezelschap van vrienden namen Frank Y. en Richard Cordova Farinango in de nacht van 27 op 28 januari in Richards kamer in studentenflat Daalwijk een gangsterrapclip op, na gebruik van veel drank en drugs. Frank rapte, Richard regisseerde en filmde. Rond 1 uur klonk het fatale schot. Kort later stierf Richard in een plas bloed.

Een nepwapen betekent minder views

Frank Y. zei tijdens de behandeling van zijn zaak dat hij zijn wapen puur had om videoclips op te nemen. “Ik kom uit de Bijlmer en je kunt daar zo goed zijn als je wil, maar er blijven altijd slechte mensen om je heen hangen. Ik ben wel bedreigd en beroofd, maar heb gewoon aangifte gedaan. Ik had geen wapen om me te beschermen.”

Een echt wapen was in zijn visie noodzaak om goede clips te kunnen opnemen. “Andere wapens lijken niet echt, zeker als je inzoomt. Dan zit je al heel gauw op heel veel minder views in de videoclip.”

Y. moet de nabestaanden een kleine 40.000 euro schadevergoeding betalen.