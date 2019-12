Geen 20 maar 28 jaar voor moord broer kroongetuige Nabil B.

Het gerechtshof legt Shurandy ‘Andy’ S. (41) 28 jaar cel op voor het ‘genadeloos en kil’ liquideren van Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B., op 29 maart 2018 in Amsterdam-Noord.

Die straf is ver boven de 20 jaar die de rechtbank hem tot weerzin van de nabestaanden en de aanklagers had opgelegd.

Zowel bij de rechtbank als voor het gerechtshof had het Openbaar Ministerie 28 jaar cel geëist voor wat justitie beschouwt als een aanslag op de rechtsstaat. De rechtbank gaf de zaak die lading niet, omdat de opdrachtgevers onduidelijk zijn gebleven.

Het hof rekent het S. zwaar aan dat hij al in oktober 2017 ‘in een split second’ voor 100.000 euro de opdracht had aangenomen iemand te liquideren en dat hij niet terugkwam op die afspraak. Dat hij dacht dat het verzoek niet serieus was te nemen, gelooft het hof niet, omdat het verzoek uit het zware criminele milieu kwam.

Het hof neemt wel aan dat S. meeleeft met de nabestaanden en in die zin ‘geen typische kille huurmoordenaar’ is, maar noemt zijn ‘medeleven achteraf’ tegelijkertijd ook ‘gratuit, gemakkelijk’. Zijn ‘excuus’ dat hij ‘in een emotionele crisis verkeerde en psychisch in de war was’ gelooft het hof niet. Hij is toerekeningsvatbaar.

Gruweldaad

De voorzitter van het hof: “Als de verdachte in staat is empathie te voelen, waarom hebben die empathische gevoelens hem er niet van weerhouden deze gruweldaad te plegen?”

Volgens het hof ‘heeft het er alle schijn van’ dat de moord op zijn onschuldige broer rechtstreeks verband houdt met de beslissing van Nabil B. kroongetuige te worden tegen de al jaren voortvluchtige Ridouan Taghi en diens organisatie.

Het hof: “Deze overeenkomst is op 23 maart 2018 bekendgemaakt. Dat zou de haast kunnen verklaren waarmee de liquidatie op 29 maart 2018, zes dagen later, is uitgevoerd. Twee pogingen op de dag daarvóór waren mislukt.”

S. schoot Reduan B. met zes kogels dood in zijn beletteringsbedrijf. Hij was binnengekomen met de smoes dat hij een sollicitatiegesprek had. Hij beschoot Reduan eerst van achteren op de trap en vervolgens bovenaan de trap nogmaals, toen hij op de grond lag.

De Amsterdammer liet vele sporen na waardoor hij al daags na de moord kon worden gearresteerd in Hilversum, waar hij toen verbleef. Zo stond hij op camerabeelden, zaten zijn sporen op de inderhaast gedumpte wapens en werd de gestolen Seat gevonden waarin hij was gevlucht.

Zwijgrecht

Hij bekende de schutter te zijn, maar over zijn opdrachtgevers zwijgt hij. Het hof houdt er ook rekening mee dat S. mogelijk bereid zou zijn opnieuw iemand te vermoorden. Hij had meteen na de moord alweer een versleutelde ‘PGP’-Blackberry (pretty good privacy), kennelijk om opnieuw communicatie af te schermen.

Door zijn daad heeft S. de nabestaanden, onder wie Reduans jonge kinderen, ‘onherstelbaar en onnoemelijk veel leed’ aangedaan, stelt het hof. Om juridische redenen krijgen de nabestaanden echter minder schadevergoeding dan de rechtbank had bepaald.