Geen 1,5 meter afstand? De Corona/Social Distance Bus weet u te vinden

De Corona/Sociale Distance Bus rijdt vanaf dinsdag door de stad. Beeld Het Parool

Via de luidsprekers worden de instructies in verschillende talen verkondigd; in het Nederlands, Engels, Spaans, Twi (Ghanees), Papiaments, Somalisch, Arabisch en Turks. Op deze manier hoopt het stadsbestuur alle Amsterdammers te bereiken, want ‘het belang van het opvolgen van de instructies is levensreddend groot’.

Een meerijdende jongerenwerker zal waar nodig mensen aanspreken en hen informeren over de maatregelen rondom het coronavirus. Hiermee wil het stadsbestuur een aanvulling bieden op de aangeboden digitale informatie.

De bus start op dinsdag en woensdag in Zuidoost en zal daarna te vinden zijn in andere stadsdelen. Zolang het nodig is, blijft de bus rondrijden.