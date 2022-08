Geef mij maar Amsterdam: dit zijn de mooiste liedjes over onze stad

Zeg tegen een willekeurige Amsterdammer de woorden ‘geef mij maar Amsterdam’ en hij zal je antwoorden dat de stad mooier is dan Parijs. Ook grote internationale artiesten als Coldplay en The Beatles bezongen de hoofdstad. Wat zijn de mooiste liedjes over Amsterdam – en waarom?

Een muziek-top 10 samenstellen is per definitie vragen om discussie, maar dat houdt muziekjournalist Stefan Raatgever niet tegen. In de nieuwe aflevering van de podcast Amsterdam wereldstad vertelt hij aan presentator Lorianne van Gelder wat volgens hem de mooiste nummers over Amsterdam zijn.

En, zonder al te veel te verklappen, daar zitten klassiekers tussen, maar ook een paar liedjes die niet wekelijks op de radio voorbij komen. Kanshebbers genoeg, want de stad blijkt een geliefd onderwerp om te bezingen. Zowel door Nederlandstalige als internationale artiesten, van Coldplay tot The Beatles.

Waar dat aan ligt? “Nou ja,” zegt Raatgever, “Amsterdam is natuurlijk geen bleke stad. Je zult weinig liedjes over Oslo in de hitparade terugvinden. Over Amsterdam is echt wat te zeggen.”

Over de nummer één van de lijst hoefde de popjournalist in ieder geval niet lang na te denken: “Er is niemand die zo mooi over Amsterdam kan zingen als deze artiest. Hij is een soort belichaming van Amsterdam.”

Wie deze man is én welke andere nummers over Amsterdam je niet mag missen hoor je in de muziekspecial van Amsterdam wereldstad.

Amsterdam wereldstad

In de nieuwe podcast Amsterdam wereldstad komen onmisbare Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en host Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten de krant. Iedere maandagochtend verschijnt een nieuwe aflevering.

Zomerstop: de muziekspecial is de laatste aflevering voor de zomerstop. Vanaf 5 september is Amsterdam wereldstad weer terug met wekelijks een nieuwe aflevering.