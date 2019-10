Gedumpte matrassen als canvas voor vrolijk naakt

Een vergeelde matras met dubieuze vlekken is voor de Franse kunstenaar Nastassja Guay Bonnabel (34) een onweerstaanbaar canvas. In twee jaar tekende ze ruim tweehonderd naakten. ‘Sommigen zien porno, ik zie gewoon iets vrolijks.’

Laatst een matras bij het oud vuil gezet? Grote kans dat Nastassja Guay Bonnabel (34) hier vervolgens met een viltstift op los is gegaan. Een naakte vrouw hier, een knuffelend stel daar: voor de Franse kunstenaar is een verlaten matras niet alleen een plek om op te slapen, maar ook een groot, tijdelijk canvas in de publieke ruimte.

Twee jaar geleden maakte de Française haar eerste matraskunstwerk, op de Brouwersgracht. “Ik was meteen verslaafd.”

Op haar instagrampagina @Mistressofmattresses staan inmiddels zo’n tweehonderd matrassen. Het tekenen duurt zo’n 10 minuutjes. De inspiratie haalt de kunstenaar uit de vorm en de kleuren van de matras.

Elke matras is voor Bonnabel geschikt. Vergeeld, vol dubieuze vlekken, met bloemenprint: overal is wat van te maken. “Op de kunstacademie tekenden we meestal vrouwelijke modellen na, dus dat ligt mij het best. Het valt me wel op dat vrouwelijke vormen altijd worden gezien als mooi en erotisch, maar als piemels worden getekend, is dat altijd als grapje. Er is weinig mannelijk naakt in het straatbeeld. Daar wil ik wel verandering in brengen.”

Bonnabel krijgt veel reacties. Meestal zijn die positief. “Sommigen vinden het porno. Dan denk ik: relax, het zijn geen close-ups van seksscènes. Het is gewoon iets vrolijks.”

