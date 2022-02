Gediscrimineerde medewerkers en eenzijdige blik bij diagnoses: Amsterdam gaat racisme in de zorg aanpakken

Beeld Getty Images

Zichtbaar geëmotioneerd sprak raadslid Ayşegül Kiliç (Denk) tijdens het raadsdebat halverwege februari. Ze vertelde over haar moeder, die klachten had en veelvuldig de dokter bezocht, waarop de huisarts zei dat ze heimwee had naar haar vaderland Turkije. “Een aparte diagnose van de arts, aangezien mijn moeder een bekeerling was zonder migratieachtergrond. Ze was gewoon Nederlands en gebruikt haar meisjesnaam, maar was wel hoofddoekdragend, net als ik.”

Toen eenmaal wel de goede diagnose was gesteld, ruim een jaar later, was het te laat. Haar moeder overleed vier weken daarna aan de gevolgen van uitgezaaide borstkanker.

De huisarts koos vanaf het eerst moment voor het verkeerde perspectief, ziet Kiliç nu in. Subtiel racisme, zegt het raadslid, racisme dat dagelijks in de Amsterdamse zorg voorbijkomt. Verscheidene onderzoeken ondersteunen haar standpunt: over het algemeen staat het ‘neutrale’ witte, mannelijke perspectief centraal bij het herkennen van ziektes. Net zoals dat gebeurt bij de ontwikkeling van medicijnen.

De gemeente wil optreden tegen dit ‘onzichtbare’ racisme, is maandag besloten. Zorgorganisaties moeten verplicht worden ‘cultuursensitieve zorg’ te verlenen, onder meer met een ‘representatief personeelsbestand’ en ‘training van medewerkers’. Ook moeten zorgopleidingen hier intensiever aandacht aan besteden.

Kinderen niet meer als tolk

De gemeente richt de pijlen ook op expliciete discriminatie. Volgens het CBS heeft 15 procent van de zorgverleners een niet-westerse migratieachtergrond. Met regelmaat worden zij geconfronteerd met opmerkingen zoals: ‘Wat spreek jij goed Nederlands’ en ‘Heb je wel gestudeerd voor dit werk?’. Soms komt het zelfs tot fysieke confrontaties, waarbij zorgverleners zijn bespuugd of weggeduwd.

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) onderschrijft deze constateringen in een recent onderzoek. Daaruit blijkt dat één op de vijf zorgmedewerkers met een niet-westerse achtergrond te maken heeft met discriminatie op de werkvloer. Voor circa 11 procent van de gediscrimineerde medewerkers is die discriminatie de belangrijkste reden om te stoppen in de zorg, aldus RTL Nieuws.

De gemeente wil nu dat Sigra, de Amsterdamse koepelorganisatie voor zorg en welzijn, richtlijnen opstelt om racisme te voorkomen. Mochten medewerkers deze richtlijnen overtreden, dan moet een ‘sanctiemechanisme’ in werking treden. Dit kunnen eventueel boetes zijn, maar dat is nog onderwerp van onderzoek.

Een ander concrete maatregel is dat kinderen niet meer als tolk mogen worden ingezet. Met regelmaat moeten zij voor hun ouders (heftige) diagnoses vertalen: een zware verantwoordelijkheid voor jonge kinderen. Dat betekent dat er meer professionele tolken beschikbaar moeten komen om deze taak over te nemen.

Aanjagersrol

Eén van de mensen achter het voorstel is GroenLinksraadslid Jenneke van Pijpen. Samen met D66, PvdA, Denk, Bij1 en ChristenUnie heeft zij ruim een jaar aan het initiatief gewerkt. “In de zorg wordt racisme vaak gebagatelliseerd of geaccepteerd, ook doordat patiënten kwetsbaar zijn of cognitieve beperkingen hebben. Het is onze taak om grenzen en normen te stellen en om zorgmedewerkers te beschermen.”

Ayşegül Kiliç benadrukt dat het racisme in de zorg niet direct zal verdwijnen, maar dat de inzet van de gemeente een belangrijke stap is. “Onbewuste aannames blijven bestaan als men daar niet op gewezen wordt. Er is genoeg wat de gemeente kan doen, al is het maar een aanjagersrol op zich nemen en hier in beleid en beleidsprogramma’s aandacht aan geven. Het is geen kritiek naar onze zorgmedewerkers, maar de realiteit is wel dat het bestaat.”

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) steunt het voorstel en maakte tijdens het debat een speciaal compliment aan Kiliç. “Het is maar één verhaal, maar het maakt een enorm verschil. Velen zullen zich hierdoor erkend voelen, door wat zij ook hebben meegemaakt.” De wethouder stelt dat de gemeente door het initiatief ‘veel sterker’ het gesprek kan voeren met Sigra. “Dat moet terugkeren in inclusiever HR-beleid en zorgopleidingen waar dit thema veel meer aandacht moet krijgen.”