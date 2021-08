Gedichten op stoep in Noord weggespoten door communicatiefout gemeente

Een van de locaties waar de poëzie is weggespoten. Beeld Stichting Granate

Drie weken hebben de gedichten, geschreven door dichters die een band hebben met Noord, de stoep versierd aan de Meteorensingel. Het was de bedoeling dat het project eind augustus officieel geopend zou worden en dat de dichtregels uiteindelijk vanzelf zouden vervagen. Tot afgelopen vrijdag. Toen merkte een van de dichters dat de stoep was schoongespoten op zes plekken waar eerst een gedicht stond. Op één locatie leken de stoeptegels zelfs vervangen.

De gedichten zijn met goedkeuring en subsidie van de gemeente aangebracht. Toch trad de stadsreiniging na ‘een of meerdere klachten’ over de gedichten gelijk op, zo vertelt Jannette Vreeken, woordvoerder van stadsdeel Noord. “Zo’n communicatiefout is natuurlijk heel ongelukkig en bovenal enorm verdrietig voor de dichters. We moeten dit zien als een soort wake-upcall dat we zoiets in de toekomst echt beter moeten doen.”

Teleurgesteld

Nafiss Nia, directeur van initiatiefnemer Granate, laat weten dat de organisatie en dichters ‘verdrietig en teleurgesteld’ zijn. “Daarbij verbaast het me dat de gemeente na een enkele klacht al zo snel handelt. Als ik wist dat dat zo snel ging, dan heb ik ook nog wel wat klachten over mijn straat.” Wel is ze blij met Vreeken, die ook op haar beurt direct actie ondernam toen ze op de hoogte was van het voorval. “Ze heeft contact met ons gezocht en namens de gemeente excuses aangeboden. Het was fijn om te merken dat de verwijdering haar ook verbaasde.”

Ondanks wat beklag, werd het project volgens Vreeken overwegend enthousiast ontvangen. De woordvoerder gaat er naar eigen zeggen alles aan te doen om de gedichten zo snel mogelijk te herstellen. Of dat nog lukt voor de opening van eind augustus, zal nog moeten blijken. “Dit is onder andere afhankelijk van het weer. Het moet een paar dagen droog zijn. Dat gaat nog niet zo makkelijk deze zomer,” licht Nia toe.

Herstel

Ook is nog onduidelijk voor hoeveel extra kosten deze communicatiefout zorgt, maar zonder compensatie van de gemeente is het project voor Granate niet te betalen. Vreeken gaat ervan uit dat de gemeente de kosten op zich neemt. “Daar ga ik me in ieder geval hard voor maken.”

Eerder heeft Granate bij de haltes van tramlijn 3 gedichten aangebracht. Het is de bedoeling om in afzienbare tijd in onder andere Nieuw-West en IJburg gedichten op straat te gaan kalligraferen. “We willen graag dat de stad vol poëzie komt te staan.”