Gedeputeerde met dood bedreigd wegens grafietregen Tata

Woede over aanhoudende grafietregens in Wijk aan Zee

Tekin: "Ik laat nu een uitgebreid gezondheidsonderzoek doen, zoals dat tien jaar geleden ook is gehouden. Maar dat kost wel tijd. Ik verzoek de inwoners ons die tijd te gunnen."



Nutteloze dwangsommen

Tekin, bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten in Noord-Holland lijsttrekker voor de PvdA, is verantwoordelijk voor het milieubeleid van de provincie. Hij is de man die een einde moet maken aan de grafietregens boven Wijk aan Zee.



Harsco, het bedrijf op het terrein van Tata Steel dat het grafiet uitstoot, heeft inmiddels ruim dertig keer een dwangsom opgelegd gekregen. Onlangs is het bedrag daarvan vervijfvoudigd naar 25.000 euro per overtreding, maar ook daarmee is geen einde aan de vervuiling gekomen.



Het Openbaar Ministerie is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar Harsco. Op een bewonersavond in Wijk aan Zee werd in november desalniettemin opgemerkt dat de dwangsommen, die kunnen oplopen tot 300.000 euro, bleek afsteken bij de winst van Tata.



Tekin werd daar een tandeloze tijger genoemd, ook omdat de milieuvergunning van Tata Steel ongemoeid wordt gelaten.