Gedenkteken voor vermoorde Rinia Chitanie onthuld in Gijsbrecht van Aemstelpark

Vorig jaar hielden kennissen en buurtbewoners een stille tocht voor Rinia Chitanie. Beeld JEAN-PIERRE JANS

Bij de onthulling waren ongeveer twintig buurtbewoners en familieleden aanwezig, waaronder haar broer Kenneth en zus Regina. De moord zorgde vorig jaar voor grote ophef in de buurt. G., die volgens deskundigen last had van een psychose ten tijde van de moord, werd in februari veroordeeld tot zes jaar zel wegens verkrachting, mishandeling en doodslag. Ook kreeg hij tbs met dwangverpleging opgelegd. Binnenkort wordt de zaak in hoger beroep behandeld.