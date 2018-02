Gedenkteken Joodse scholen onthuld in Jekerstraat

Ongeveer duizend Joodse kinderen en leerkrachten zaten van 1941 tot 1943 verplicht op de Joodsche Scholen 10 & 11. Velen zijn in concentratiekampen gestorven. Hoeveel kinderen de Holocaust hebben overleefd is niet bekend, omdat er geen namenlijst is.



Dit vindt initiatiefnemer Sarah Oostenbrink juist zo erg. "Ik werk in het pand, maar van het hele drama is niks zichtbaar. Dat is onvoorstelbaar. Deze kinderen en leerkrachten mogen niet worden vergeten."



De Joodsche School 10 heette voor de Duitse bezetting nog de Michel de Klerkschool, en de naastgelegen School 11 de Vondelschool. Oud-leerling John Blom heeft op de Vondelschool gezeten en kwam spreken. Hij is van zijn familie de enige die aan de concentratiekampen wist te ontkomen door uit de rij voor de Hollandsche Schouwburg te stappen.



Schrijver Guus Luijters is de andere spreker op de dag. Hij schreef het boek In Memoriam, waarmee hij 19048 gedeporteerde kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog weer een naam en een gezicht probeerde te geven.



Lees ook: In Memoriam toch te zien in Israël