Gedenkteken in Amsterdam-Noord voor de bemanning neergeschoten Britse bommenwerper

Dinsdag is het precies tachtig jaar geleden dat in Amsterdam-Noord een Britse Lancasterbommenwerper door de Duitse bezetter werd neergehaald. Geen van de zeven bemanningsleden overleefde de crash. Om hen te gedenken, wordt in metrostation Noorderpark een monument onthuld.

In de vroege avond van 20 december 1942 stegen 232 bommenwerpers op van vliegvelden in het oosten van Engeland. Ze gingen op weg naar Duisburg, een stad in het hart van het Ruhrgebied waar veel staal- en chemische fabrieken waren gevestigd. 12 vliegtuigen keerden niet terug naar de thuisbasis, waaronder de Lancaster R5512 van het 97ste squadron van de Royal Air Force, die drie uur eerder was vertrokken van vliegveld Woodhall Spa in Lincolnshire.

Om 11 minuten over 9 werd het grote, viermotorige toestel vol geraakt door het Duitse afweergeschut in Amsterdam-Noord. Het stortte neer in het toenmalige Volewijkspark, ter hoogte van het feestgebouw in de Nieuwendammerham, waar op dat moment een bijeenkomst voor de medewerkers van Fokker aan de gang was. Eén bemanningslid, Roy Bambury, wist uit het brandende vliegtuig te springen, maar hij viel door de dakkapel van de woning aan de Adelaarsweg 116 en overleed ter plekke.

De Nieuwe Ooster

Ook de andere zes bemanningsleden – W.N. Eales, J. Donald, S.V. Deed, A. Mortimer, M.A. Harper en G. Henderson – kwamen om. Ze waren afkomstig uit Engeland en Canada, allen tussen de 19 en 28 jaar oud. De bommenwerper had zijn lading al gedropt boven Duisburg, anders was de ramp niet te overzien geweest. Twee bemanningsleden werden de volgende dag geborgen door de brandweer en samen met Bambury begraven op De Nieuwe Ooster. Het uitgebrande toestel was met de rest van de bemanning diep in de slappe bodem weggezakt.

Pas twintig jaar later, in oktober 1962, werd het wrak gevonden bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van de IJtunnel. Al die tijd hadden de vier bemanningsleden in het vliegtuig als ‘vermist’ te boek gestaan. Ze werden begraven op de Canadian War Cemetery in Groesbeek.

Metrostation Noorderpark

Vermoedelijk hadden we er nooit meer iets van gehoord als niet Jos de Groot (Nijmegen, 1946) zich het lot van de geallieerde vliegers had aangetrokken. Hij achterhaalde de namen van de bemanningsleden en zocht contact met de nabestaanden.

De Groot richtte de stichting Lancaster R5512 op, en met hulp van airborne researchers die de historie van de RAF onderzoeken, ontdekte hij dat het vliegtuig was neergestort op de plek waar de afgelopen jaren metrostation Noorderpark is gebouwd. Precies daar wordt dinsdag een gedenkteken onthuld. De Groot: “Eindelijk erkenning voor deze jonge mannen, die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Na tachtig jaar. Dat doet me wel wat.”

Flat

De Groot is al zijn halve leven in de ban van het vliegtuig dat een doorslaggevende rol speelde in de Tweede Wereldoorlog. Zijn flat in Amsterdam-Noord is omgetoverd tot een museum over de Lancaster en staat tot de nok toe vol met apparatuur, onderdelen en instrumenten uit het vliegtuig, alles origineel, plus een indrukwekkende verzameling (log)boeken, films en illustraties.

En elders in Noord bouwt Jan Sluis – aan de hand van door De Groot verzamelde, originele materialen en 21.000 tekeningen – de cockpit van een Avro Lancaster na. In de hele wereld zijn er nog slechts twee toestellen die kunnen vliegen: één in Engeland en één in Canada.

55.573 bemanningsleden

Van de 7377 bommenwerpers die uit de fabriek kwamen, gingen er 3249 verloren. De gemiddelde operationele levensduur was slechts veertig uur. Maar liefst 55.573 bemanningsleden overleefden de nachtelijke missies niet. Het toestel had een grote laadcapaciteit en kon de zwaarste bommen vervoeren.

Een aangepaste versie van de Lancaster werd gebruikt om stuiterbommen op Duitse stuwdammen te droppen. De vliegeniers stonden bekend als de ‘Dambusters’. Na de oorlog bleef de Royal Canadian Airforce de Lancaster inzetten voor fotomissies en als maritiem verkenningsvliegtuig. In 1956 werd het toestel daar buiten dienst gesteld.

Belgische striptekenaar

De Groot, die zijn brood verdiende als grafisch vormgever, was al vroeg gek op vliegtuigen. Hij groeide op met de verhalen over de geallieerde soldaten die in zijn ouderlijk huis waren ingekwartierd. Nijmegen was negen maanden frontstad en dat maakte diepe indruk op hem. “Ik bouwde als kind al vliegtuigmodellen, en later heb ik mijn brevet gehaald. Twaalf jaar heb ik gevlogen, en na mijn pensionering ben ik begonnen met de verzameling. De Lancaster is de Nachtwacht onder de bommenwerpers.”

De onthulling van het gedenkteken, waaraan stadsdeel Noord en het GVB hebben meegewerkt, is de kroon op zijn werk. Het monument is ontworpen door Marvano, pseudoniem van de Belgische striptekenaar Mark Van Oppen en gebaseerd op een illustratie uit diens album De zeven dwergen. Van vier bemanningsleden zijn nabestaanden bij de plechtigheid aanwezig. De Groot: “Eentje komt helemaal uit Vancouver naar Amsterdam. Hoe bijzonder is dat?”

Tweede monument

Overigens is het gedenkteken het tweede Lancastermonument in de regio. In de nacht van 30 op 31 januari 1944 stortte een bommenwerper neer op een boerderij aan de Machineweg in het Westelijk Havengebied, nadat die was neergehaald door een Duitse nachtjager. Dertien mensen kwamen daarbij om het leven. In 2001 richtte Amsterdam in de Houtrakpolder een monument voor de slachtoffers op.