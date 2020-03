Gedenktegel doodgestoken Roderick Leta opnieuw verdwenen

Roderick Leta. Beeld Politie

Ook in december verdween de tegel van zijn plek in de Van Reigersbergenstraat in West, waar Leta op 13 januari 2019 werd doodgestoken. Duikers vonden het gedenkteken - met daarop de naam, geboorte- en overlijdensdatum van Roderick Leta - in de nabijgelegen Kostverlorenvaart.

Nu is de steen dus opnieuw verdwenen. Het ging om een tijdelijk exemplaar. Een nieuwe, in beton gegoten steen is nog in de maak. De tegel is geplaatst door collega’s van Leta, die werkte bij de Stadsreiniging.

Meer dan twintig messteken

De rechtszaak tegen verdachte Ahmad P. loopt nog. De destijds 20-jarige P. wordt ervan verdacht dat hij Leta, 29, met meerdere messteken om het leven heeft gebracht.

Op de avond van het steekincident zouden de twee naar een casino gaan. Volgens P. was Leta hem nog zo’n drieduizend euro schuldig. Om dat terug te krijgen had P. een keukenmes meegenomen naar de ontmoeting.

Er ontstond een vechtpartij, waarbij Leta meer dan twintig keer werd gestoken met een groot mes. Er is overweldigend bewijs - DNA op de kleding en het mes van P. en ooggetuigenverslagen - dat P. verantwoordelijk is voor de dood van Leta.

Het ernstige geweld dat ogenschijnlijk uit het niets kwam, is een aanleiding om P. te laten onderzoeken bij het Pieter Baan Centrum. Ook heeft P. tics, zoals hevig knipperen met de ogen, die verband zouden kunnen houden met een psychiatrische stoornis.