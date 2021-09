Gedenksteen voor Willem Frederik Hermans onthuld in De Nieuwe Kerk

'Zlaap zacht, baaz, dat doe ik ook': de gedenksteen voor Willem Frederik Hermans in De Nieuwe Kerk. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Hermans, geboren in Amsterdam, zou woensdag 100 jaar zijn geworden. Het jubileumjaar wordt volgend jaar op 1 september afgesloten met een grootse viering in De Nieuwe Kerk, meldt uitgeverij De Bezige Bij. Dan verschijnt ook het laatste, 24e deel van Hermans’ Volledige Werken.

Verder is er komend jaar onder meer een essaywedstrijd en komt Eye Filmmuseum vanaf 10 september met een retrospectief van alle verfilmingen van boeken en verhalen van de schrijver. Het Fotomuseum in Den Haag toont vanaf augustus een expositie over Hermans als fotograaf en eind 2022 komen Max Pam, Hans Renders en Piet Schreuders met een rijk geïllustreerde uitgave aan de hand van een studie van het dertig meter strekkende Hermans-archief.

Willem Frederik Hermans wordt met Gerard Reve en Harry Mulisch gerekend tot ‘de grote drie’: de drie belangrijkste naoorlogse Nederlandse auteurs. Hij schreef romans, novellen, verhalen, poëzie, toneelstukken en scenario’s, maar ook essays, kritieken en polemieken.

De Nieuwe Kerk heeft ook al gedenkstenen van onder anderen Joost van den Vondel, P.C. Hooft en Hella S. Haasse. Koning Willem-Alexander onthulde er in 2020 een voor Multatuli.