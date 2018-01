Gedenksteen voor Hella Haasse in De Nieuwe Kerk

De steen wordt aan de vooravond van haar honderdste geboortedag op donderdag 2 februari onthuld door haar kleindochters Merel en Alissa van den Berg.



De Nieuwe Kerk geeft met regelmaat schrijvers het woord. Met een essay opende Connie Palmen in 2016 de tentoonstelling over Marilyn Monroe, Bas Heijne deed vorig jaar hetzelfde voor de huidige tentoonstelling We Have A Dream. Bij de traditionele 4 meilezing houdt Daan Heerma van Voss dit jaar de voordracht.



Met de gedenksteen voor Haasse, die 70 jaar geleden debuteerde met het boekenweekgeschenk Oeroeg, wordt nu ook de herdenkingstraditie in de Nieuwe Kerk nieuw leven in­geblazen, zegt adjunct-directeur Paul Mosterd.



"Twee groepen springen er in de geschiedenis van de kerk uit: zeehelden en schrijvers. Zeehelden hebben we natuurlijk niet meer, maar er is geen enkele reden om het niet voor schrijvers te doen."



Gedenken in de stad

Onder anderen P.C. Hooft, Joost van den Vondel en Isaäc da Costa zijn in de Nieuwe Kerk bijgezet. Het was Haasse zelf die in 2003 de laatste gedenksteen onthulde, voor de dichter en historicus P.C. Hooft.



"Door de gesprekken die we toen met haar hebben gevoerd, weten we dat zij het gedenken in de stad belangrijk vond. Dus ik weet dat zij zich hier goed bij zou voelen," aldus Mosterd.