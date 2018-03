Gedenksteen Comenius op Valeriusplein gerestaureerd

Bij de recente herinrichting van het plein werd geconstateerd dat de steen ter ere van Jan Amos Komensky (1592-1670), in Nederland bekend als Comenius, beschadigd was. Daarom werd besloten de steen te restaureren.



'De onderwijsideeën van Comenius zijn nog altijd actueel en relevant, zeker in dit stadsdeel waar de meeste scholen van de stad staan. Het is dan ook volkomen logisch dat we zijn gedenksteen in oude luister herstellen,' aldus Sebastiaan Capel, voorzitter van bestuurscommissie Zuid.



250ste sterfdag

De steen werd oorspronkelijk gelegd op de 250ste sterfdag van Comenius in 1920 en was geschonken door Tsjechoslowakije. Het was bedoeld als begin van een groter monument voor de pedagoog die pleitte voor onderwijs voor iedereen en woonde en werkte in Amsterdam. Het monument is er echter nooit gekomen.