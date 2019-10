Gebruik restwarmte van crematies: ‘Er komt veel warmte vrij’

Het Crematorion op begraafplaats Zorgvlied. Beeld Roy Del Vecchio

Jasper Groen van GroenLinks in de gemeenteraad ziet er wel heil in. “Er komt veel warmte vrij, eventueel kan je ook naastgelegen gebouwen van warmte voorzien.”

Het klinkt luguber, maar waarom ook niet? Waar het in de industrie steeds gebruikelijker wordt om de warmte die vrijkomt bij productieprocessen elders te gebruiken, lozen crematoria al die warme lucht gewoon door de schoorsteen de buitenlucht in. Dat kan anders, stelde Groen donderdagmorgen bij een commissievergadering in de gemeenteraad. “Ik zie geen enkel bezwaar.”

Groen reageerde met zijn stelling op een motie van D66-raadslid Jan-Bert Vroege om meer werk te maken van de duurzaamheid van de twee gemeentelijke crematoria. Volgens Vroege zou Amsterdam in Nederland voorop moeten lopen op het gebied van duurzaam cremeren. “De crematoria moeten van het gas. Dat kan ook, want er zijn binnen de uitvaartbranche belangrijke duurzame ontwikkelingen gaande, bijvoorbeeld ovens op elektriciteit.”

Fijnstof

Vroege was doodserieus. Uit een door hem aangehaald TNO-rapport zou blijken dat crematies voor veel fijnstof en broeikasgas zorgen. “De milieu-impact in CO2 komt neer op 208 kilo per persoon, meer nog dan een enkeltje met het vliegtuig van Amsterdam naar Istanbul, dat een impact van 188 kilo CO2 oplevert. Tel daarbij op dat inmiddels 76 procent van de overledenen in Nederland wordt gecremeerd en dat percentage nog altijd stijgt.”

Tijdens de commissievergadering deed ook Jelle de Graaf van Bij1 een duit in het zakje. Hij vroeg zich af of de andere partijen niets zagen in het composteren van overleden. “Dat kan positief zijn in het kader van de verduurzaming van het proces.”