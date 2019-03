Gebruik meth verdubbeld: 'Het is geen uitgaansdrug'

Recreatieve gebruikers vinden amfetamine al genoeg Ton Nabben

Hoewel het effect van de drug lijkt op dat van amfetamine, is het veel heviger. "Je kan langer doorgaan, zelfs dagen wakker blijven. Hoe hevig het effect is hangt er ook van af hoe je het gebruikt: of je het rookt, snuift of spuit. Spuiten geeft het extreemste effect."



Crystal Meth - dat onder het brede publiek vooral bekend is van de hitserie Breaking Bad - is duurder dan populairdere partydrugs als cocaïne, amfetamine en xtc. Al is daar een kentering te zien. Naber: "De prijs was tussen de 100 en 150 euro per gram. Maar we zien dat die zakt. De drug wordt nu zelfs voor 80 euro aangeboden."



Aanbod

Maar ook dat is volgens Nabben niet per se een verklaring voor de verdubbeling van het gebruik. Eerder een gevolg van het groeiende aanbod. "Ik heb contact met een dealer die meth, ook wel Tina genoemd, verkoopt. Hij geeft aan dat meer dealers het middel aanbieden. Er is dus meer concurrentie."



De Nederlandse politie vindt de afgelopen jaren ook laboratoria waar de drug wordt vervaardigd. Dat gebeurde eerder niet. Maar Nabben vermoedt dat de drug nog altijd hoofdzakelijk uit Oost-Europa komt, waar meth ook veel populairder is dan hier. "Vooral uit Polen en Tsjechië. In Nederland maken ze amfetamine. Zo is de markt nu eenmaal verdeeld."