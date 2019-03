Gebrekkige samenwerking bedreigt bouw 70.000 woningen

Het Urban Land Institute, een Amerikaanse organisatie die stedelijke ontwikkelingen begeleidt, liet vorige week vijf stedenbouwkundigen uit onder meer de VS, Denemarken en Oostenrijk door het gebied lopen en bracht ze in contact met ontwikkelaars en ambtenaren.



Jubel is er voor het idee achter ­Haven-Stad 'dat op deze schaal niet eerder is vertoond'. Het gebrek aan samenwerking tussen gemeente, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, financiers en de bouwbedrijven die alle woningen moeten realiseren, vinden ze echter 'alarmerend'.



Amsterdam biedt te weinig houvast en geen zekerheden voor de lange termijn. "Wat gebeurt er als de stad in de toekomst niet kan betalen, of als ­samenwerking niet meer mogelijk is?" zegt stedenbouwkundige Chris Choa tegen vakblad Vastgoedmarkt.



Sprookje Haven-Stad

"De bereidheid van financiers om deel te nemen, hangt vooral af van de flexibiliteit van de gemeente." Hij spreekt de hoop uit dat het 'sprookje' van Haven-Stad waarheid wordt.



Eerder uitten investeerders als Amvest en ontwikkelaars als Boelens de Gruyter in Het Parool twijfels over het gemeente-optreden - vooral over de strenge eisen voor de verhouding sociale huurwoningen, middenhuur en vrije sector en de lange tijd dat woningen in eigendom moeten blijven.



Lees verder: 'Door Amsterdams woonbeleid is bouwen niet meer rendabel'