Gebrekkige communicatie oorzaak escalatie rellen Ajax-Juventus

De communicatie met de Ajaxsupporters was onvoldoende, net als de communicatie tussen de gemeente Amsterdam, het Openbaar Ministerie en de politie. De inzet van waterkanonnen vergrootte de chaos rond de Johan Cruijff Arena.

Op 10 april kwamen Ajaxfans aan de zuidzijde samen voor een zogeheten Entrada. De supporters zongen, sprongen en staken vuurwerk af. Eerder die dag waarschuwde de politie dat vuurwerk en gezichtsbedekkende kleding rondom het stadion warem verboden. Een Entrada werd niet ontmoedigd, waardoor veel fans hier alsnog samenkwamen ­– zonder slechte intenties, concludeert het COT.

Risico

Het feit dat tijdens eerdere Entrada’s niet actief opgetreden werd tegen de fans en nu plotseling wel, bracht een risico op escalatie met zich mee. ‘Een deel van de aanwezigen zocht bewust de confrontatie en gebruikte hierbij grof geweld. Een ander deel zal oprecht verrast zijn geweest door de politie-inzet,’ aldus het gisteren gepubliceerde rapport van het instituut.

Een ander punt van kritiek: de communicatie over een verbod op de Entrada was niet goed afgestemd tussen de gemeente en de politie. Gemeente Amsterdam zegt dat met de politie was besproken dat het ingrijpen op de Entrada meer risico’s met zich zou meebrengen. Als de Entrada niet kon worden voorkomen, zou die moeten worden gedoogd. De politie zegt juist dat ze de opdracht had om de Entrada te voorkomen.

Er was wel overleg tussen politie, OM en gemeente, maar geen fysieke bijeenkomst. Burgemeester Femke Halsema was tijdens de ongeregeldheden op werkbezoek in New York, waardoor wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) haar taken overnam. Doordat de hoofden niet bij elkaar zijn gestoken, werd Groot Wassink onvoldoende meegenomen in de keuzes en beoogde aanpak van de Entrada, concluderen de onderzoekers.

Iets na 19.00 uur werd op het plein vuurwerk afgestoken. De politie greep in met twee waterkanonnen en dreef daarmee de menigte uit elkaar. De communicatie tussen de eenheden op het plein en de waterwerpers ‘haperde’. Enkele ME’ers vroegen om het waterkanon te stoppen, zodat ze mensen naar de juiste richting konden wijzen, maar die vraag werd niet of pas na lange tijd ontvangen. Goed optreden tegen fans werd hiermee bemoeilijkt, schrijft het COT.

Stenen en putdeksels

Toen het waterkanon was ingezet, begonnen enkele Ajaxfans met stenen en putdeksels naar de politie te gooien. Hierbij raakten 9 agenten gewond en werden 69 fans opgepakt.

Pas op dat moment, schrijft het COT, was de inzet van een waterkanon proportioneel. Het onderzoeksbureau benadrukt dat er door fans aanzienlijk geweld is gebruikt en gericht vuurwerk naar de politie is gegooid. Halsema schrijft in een begeleidende brief aan de gemeenteraad dat dit onacceptabel is. Ook betreurt ze dat fans die geen slechte intenties hadden de dupe van het geweld zijn geworden.

Een dag na de wedstrijd bespraken politie, justitie en de gemeente het politieoptreden. Toen al werd geconcludeerd dat dat niet goed was verlopen. Burgemeester Halsema noemde toen de inzet van een waterkanon tegen de supporters al een ‘onbedoelde provocatie’.