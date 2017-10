Gebouwen W Hotel voor 260 miljoen euro verkocht

"We blijven er voor zeer lange termijn bij betrokken," zegt een woordvoerder, "inclusief alle restaurants en galerie X-bank."



Beide gebouwen stonden voor 135 miljoen euro in de boeken. Over de opbrengst doet het bedrijf geen mededelingen, maar de boekwinst zal in verdere groei van de hotelgroep worden gestoken.



EHPC is onder meer in Amsterdam, Duitsland en Spanje actief met de eigen 'Sir' hotels - zoals Sir Adam in de A'DAM Toren - en met hotelketen Max Brown. Daarnaast wordt in Amsterdam het Park Hotel uitgebaat. Daarvan werd het vastgoed een aantal jaren geleden al verkocht.



Telefooncentrale

W Hotel is gevestigd in een voormalige PTT-telefooncentrale pal achter het Paleis op de Dam, - waarvan ook een supermarkt van Albert Heijn deel uitmaakt - en het voormalige hoofdkantoor van Kasbank aan de overkant van de Spuistraat - dat in 2013 voor 76 miljoen euro werd gekocht om met het in aanbouw zijnde hotel te worden samengevoegd.



De verkoop van het W Hotel is nog niet eens de duurste hotelverkoop in Amsterdam. Eerder dit jaar werd het gebouw van Doubletree by Hilton op het Oosterdokseiland voor 350 miljoen euro verkocht.