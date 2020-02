Gebouw gemeentelijke handhaving beschoten in Oost

Rond 23.40u is er vermoedelijk geschoten op een pand aan de Veemarkt. Geen gewonden. De politie doet onderzoek en is dringend op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Getuige of andere informatie? Bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.